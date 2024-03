Resultados do UFC Vegas 87: Umar Nurmagomedov ataca Bekzat Almakhan após sobreviver ao susto inicial e chama Cory Sandhagen

Umar Nurmagomedov permaneceu invicto com outra vitória desigual no UFC Vegas 87, mas ele realmente teve que sobreviver ao que foi, sem dúvida, o maior susto de sua carreira até agora.

Durante uma troca inicial no round inicial, o estreante Bekzat Almakhan acertou Nurmagomedov com um soco que o fez cair no chão. Nurmagomedov lutou para agarrar uma perna e finalmente conseguiu a queda, mas foi o primeiro momento de verificação do estômago para ele desde que chegou ao UFC.

Fora aquele soco solitário, Nurmagomedov atacou Almakhan no chão, marcando inúmeras quedas e simplesmente atacando-o com uma saraivada de socos e cotoveladas. As pontuações finais foram 30-25, 30-26 e 30-26, com Nurmagomedov sendo aprovado por decisão unânime.

Depois, Nurmagomedov abordou o knockdown e admitiu que não sabia exatamente o que aconteceu até se recuperar com a queda e colocar Almakhan de costas.

“Eu não vi esse soco”, disse Nurmagomedov. “Eu não entendi [what happened]. Espero que tenha sido mais fácil. Ele é um monstro. Quase não o matei, mas o machuquei. Pensei em derrubá-lo e sufocá-lo e seria uma luta fácil, mas esse cara é um monstro. Ele é durão e tentou me matar.”

Fora aquele breve knockdown no round inicial, foi tudo Nurmagomedov, especialmente porque ele acertou várias quedas com Almakhan simplesmente incapaz de parar seu wrestling.

Assim que a luta chegou ao chão, Nurmagomedov avançou sua posição para pegar as costas, onde travou o triângulo do corpo e começou a pescar por finalizações. Faltando pouco mais de um minuto para o fim do round inicial, Nurmagomedov acabou em cima de Almakhan, onde começou a desferir socos e cotoveladas de dentro da guarda.

No início do segundo round, Nurmagomedov aproveitou ao máximo o reinício e mostrou confiança nas mãos ao acertar Almakhan com um chute forte antes de cair para a queda. Nurmagomedov montou e começou a martelar com mais ground and pound, mas Almakhan continuou encontrando uma maneira de se libertar e se levantar.

Isso só levou a mais luta livre de Nurmagomedov, que aparentemente não poderia errar em suas quedas e a resistência de Almakhan em detê-lo começou a diminuir.

Faltando cinco minutos para o fim, Nurmagomedov arrastou Almakhan novamente para a tela, onde mais uma vez acertou o estreante no UFC com socos em grupo. Nurmagomedov forçou Almakhan no chão enquanto ele fechava a vitória de forma desequilibrada após aquele susto no início da luta.

Agora com 17-0 em sua carreira, Nurmagomedov espera poder revisitar a luta que estava programado para fazer no ano passado, antes que uma lesão o obrigasse a perder o restante de 2023.

“Quero brigar com Cory Sandhagen”, disse Nurmagomedov. “Vai ser uma luta de contendores. Eu não estava aqui 100 por cento. Talvez eu estivesse apenas 50 por cento, estou falando sério.”