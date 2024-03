Resultados do UFC Vegas 89: Ribas x Namajunas

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 89 para o card da luta Ribas x Namajunas, blog ao vivo da luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

Na luta principal, a ex-bicampeã peso palha do UFC Rose Namajunas faz sua segunda tentativa de sucesso no peso mosca contra Amanda Ribas em um confronto de cinco rounds. Ribas busca sua primeira sequência de vitórias no UFC desde 2020, após alternar vitórias e derrotas nas últimas sete lutas.

Os pesos pesados ​​​​Justin Tafa e Karl Williams colidem no co-evento principal.

Assista à transmissão ao vivo aqui

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 89.

Cartão principal (ESPN + às 22h ET)

Amanda Ribas vs. Rosa Namajunas

Justin Tafa x Karl Williams

Edmen Shahbazyan x AJ Dobson

Payton Talbott x Cameron Saaiman

Billy Quarantillo x Youssef Zalal

Fernando Padilla x Fernando Padilla Luis Pajuelo

Cartão preliminar (ESPN + LIVE agora)

Kurt Holobaugh x Trey Ogden

Ricardo Ramos vs. Juliana Erosa

Miles Johns x Cody Gibson

Jarno Errens vs. Steven Nguyen

Montserrat Rendón vs. Daria Zheleznyakova

André Lima derrotou. Igor Severino por desclassificação (mordida) – Round 2, 2:52

Mick Parkin derrotou. Mohammed Usman por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)