Resultados Gamebred Bareknuckle MMA 7: Dos Santos x Belcher

MMA Fighting tem resultados do Gamebred Bareknuckle MMA 7 para o card da luta Dos Santos x Belcher e mais do KIA Center em Orlando, Flórida, na noite de sábado.

Na luta principal, o ex-campeão peso pesado do UFC Junior dos Santos enfrentará o atual campeão do Gamebred Bareknuckle MMA, Alan Belcher, pelo título dos pesos pesados ​​do Gamebred Bareknuckle MMA. Belcher é ex-campeão peso pesado do BKFC.

Os veteranos do UFC Chase Sherman enfrentarão Alex Nicholson no co-evento principal em uma disputa de pesos pesados. Sherman e Nicholson venceram suas primeiras lutas de MMA no Gamebred Bareknuckle em novembro passado.

Confira abaixo os resultados do Gamebred MMA 7.

Card principal (Kick ao vivo agora)

Junior dos Santos vs. Alan Belcher

Chase Sherman x Alex Nicholson

TJ Brown x Mandel Nallo

Maurício Green vs. Guto Inocente

Jesse Ronson x Anthony Njokuani

Karl Roberson x Adriano Capitulino

Brandon Jenkins derrotou. Tyler Hill por nocaute técnico no terceiro round (2:12)

Anvar Boynazarov derrotou. Marlon González derrotou. por nocaute técnico no primeiro round (0:13)

Joe Penafiel derrotou. Charles Bennett por nocaute técnico no terceiro round (3:49)