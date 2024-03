Revelando a ausência de Meghan Markle nas tradições reais da Páscoa

Meghan Markle participava regularmente de muitos eventos tradicionais da família real, como o Trooping the Color e a caminhada anual de Natal. No entanto, ela nunca se juntou à família por causa de seus Páscoa passeio na igreja. Em 2018, a poucas semanas de seu casamento com Príncipe HarryMeghan e Harry decidiram pular a reunião de Páscoa na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor, que também era o local do casamento.

Durante isso Páscoa serviço, rainha Elizabeth foi acompanhado por Príncipe William, Kate Middleton (que estava grávida de Príncipe Luís no momento), Princesa Eugênia e sua então noiva Jack Brooksbanke Princesa Beatriz. Meghan e Harry optaram por não comparecer, optando por algum tempo a sós antes do grande dia.

Meghan Markle reage à mensagem de texto de Beyoncé após entrevista crucial

No ano seguinte, em 2019, Meghan perdeu novamente o passeio na igreja de Páscoa porque estava grávida de seu primeiro filho, Archie, que nasceu poucas semanas depois. No entanto, Príncipe Harry compareceu ao culto por conta própria, pois era apenas uma curta viagem de sua casa no Reino Unido, em Frogmore Cottage.

A decisão de não comparecer a estes serviços religiosos de Páscoa foi pessoal para Meghan e Harry e refletiu o seu desejo de privacidade e espaço durante momentos significativos das suas vidas. Apesar de não comparecer a esses eventos, o casal sempre encontrava formas de expressar seu amor e respeito pela família real.

Harry participa do culto de Páscoa sozinho enquanto Meghan faz uma pausa

No início de 2020, Meghan e Harry tomaram a decisão de deixar o cargo de membros seniores da família real e, no final de março, eles se mudaram para o estado natal de Meghan, a Califórnia. Essa mudança marcou uma mudança significativa em suas vidas e no relacionamento com a família real.

Refletindo sobre suas decisões e as mudanças em suas vidas, a jornada de Meghan e Harry tem sido de busca pela independência e traçar seu próprio caminho. Como Meghan disse uma vez: “Acho que o que é tão importante é que não estamos dizendo que não queremos fazer parte disso. Trata-se apenas de entender como é poder fazer parte disso”.

Suas escolhas nem sempre estiveram alinhadas com as expectativas reais tradicionais, mas eles permaneceram fiéis a si mesmos e aos seus valores ao longo de sua jornada.