Rice guardou Hailey Adams troll Angel Reese com um aceno de “você não pode me ver”?

Loucura de março fãs nas redes sociais acusados Arroz guarda Hailey Adams de trollagem LSU estrela Anjo Reese com o gesto “você não pode me ver” durante a partida da primeira rodada de sexta-feira no Pete Maravich Assembly Center em Baton Rouge.

Reese, 21 anos, se tornou viral após o jogo do campeonato nacional do ano passado porque fez a onda mencionada diante de Iowade Caitlin Clarkque fez o mesmo com Carolina do Sul nas semifinais.

Veja Angel Reese enquanto ela faz um comentário arrogante sobre os negócios de sua marca

Desta vez, quando a transmissão mostrou Adams acenando com a mão de maneira semelhante, eles imediatamente se concentraram em Reese, que nem percebeu o que havia acontecido.

E isso porque nada aconteceu. Adams estava olhando para seu banco quando ela gesticulou que eles iriam “encarar” a guarda interna.

LSU evita perda chocante para Rice

Esperava-se que Reese e LSU derrotassem Rice por mais de 20 pontos, mas os azarões conseguiram manter o jogo disputado durante a maior parte da noite.

Na verdade, o incidente do aceno de mão, que realmente não foi nada, aconteceu faltando menos de 30 segundos para o fim do quadro final e enquanto LSU liderava por oito pontos, então não faria sentido para Adams trollar Reese.

Se Reese e Clark levarem suas equipes para além da segunda rodada, o que é mais do que provável, então eles se cruzarão mais uma vez, mas desta vez para tentar eliminar o outro antes da final.