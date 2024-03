Richard Simmons esclarece que não está realmente morrendo depois de despertar preocupação

O guru do fitness esclareceu em X que ele estava bem… poucas horas depois de contar a seus seguidores que estava morrendo. A estrela de 75 anos pediu desculpas aos seus seguidores por incomodá-los com sua declaração chocante.

ICYMI… no início do dia, Richard acessou o Facebook e compartilhou que tinha notícias tristes para anunciar. Ele escreveu … “Estou … morrendo. Oh, posso ver seus rostos agora. A verdade é que todos nós estamos morrendo. A cada dia que vivemos estamos nos aproximando da nossa morte. Por que estou lhe contando isso? Porque eu quero você aproveite sua vida ao máximo todos os dias. Levante-se de manhã e olhe para o céu… conte suas bênçãos e aproveite.

Richard continuou incentivando seus fãs a se alimentarem de maneira saudável, se movimentarem todos os dias e assistirem a seus vídeos de treino no YouTube para se inspirar. Ele assinou sua nota encorajando seus seguidores a ouvir Tim McGrawa música “Live Like You Were Dying”.