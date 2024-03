Ricky Martin diz que papai o incentivou a se assumir, a equipe disse para ele não fazer isso

A cantora sentou-se para um entrevista no “Andy Cohen Live” da Sirius XM, quando ele se abriu sobre a decisão de se assumir como gay – e ele diz que nem todo mundo estava de acordo sobre se deveria ou não deixar o mundo saber.

Mas Ricky continua explicando que seu pai entendeu a importância de se assumir e o pressionou a contar ao mundo depois que seus dois filhos nasceram em 2008… com seu pai dizendo que RM não poderia começar ensinando a seus filhos que é melhor mentir do que ser você mesmo.

É claro que, desde então, Ricky teve alguns relacionamentos públicos com homens… incluindo seu casamento de destaque com uma artista sueca. João Yosef de 2017… até o seu divorciado no ano passado.