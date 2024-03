Rihanna relatou performance de US$ 6 milhões na festa pré-casamento indiana

Rihanna está usando o microfone em uma luxuosa festa pré-casamento na Índia, onde o filho do homem mais rico da Ásia está se casando… e a apresentação parece um de seus shows em estádio.

Você tem que ver o vídeo – esta não é uma festa de casamento comum – Rihanna está em um palco enorme com um time completo de dançarinos de apoio, junto com iluminação e efeitos especiais dignos de uma turnê.

Parece que nenhuma despesa está sendo poupada, Rihanna está até cantando em uma plataforma ascendente e todo esse evento está dando seu show do intervalo do Super Bowl uma corrida pelo seu dinheiro.

Mas o cara que paga a conta não vai à falência… industrial bilionário Mukesh Ambani – avaliado em cerca de US$ 112 bilhões – está ajudando seu filho mais novo, Uma formiga recebe celebridades e chefes de estado para o evento de três dias que comemora suas núpcias em julho.

Rihanna está dando às pessoas o que elas querem e cantando seus sucessos… como “We Found Love” e “B**** Better Have My Money”.