Rihanna traz caixas de coisas antes do show na festa pré-casamento indiana

Rihanna está marcada para se apresentar em um luxuoso evento pré-casamento na Índia neste fim de semana para o filho do homem mais rico da Ásia… e ela já está na cidade, com uma tonelada de bagagem com ela.

Confira esta filmagem do início da semana que pretende mostrar uma esteira rolante cheia de pastas enormes, unidades de armazenamento e caixotes completos… todos supostamente carregando seus pertences. Se for verdade, isso é muito louco… isso é um monte de coisas!

A família Ambani é conhecida por contratar as maiores estrelas do mundo para se apresentarem em suas festas. Beyoncé notavelmente realizada na cerimônia pré-casamento de 2018 para Isha Ambani dar Anand Piramal. Um ano depois… no Coldplay Chris Martin e The Chainsmokers subiram ao palco em Akash Ambani dar Shloka Mehtacelebração pré-casamento de – que aconteceu na Suíça. Agora, eles colocaram RiRi na escalação… então sim, eles fazem tudo por conta própria.