Road House: a nudez total de Conor McGregor incendeia Hollywood: eu não contei para minha mãe

Fmais leve Conor McGregor, um dos maiores ícones do UFC, protagoniza uma cena de traseiro nu no filme ‘Road House’. Ele aparece no filme ao lado de um ator famoso Jake Gyllenhaal.

McGregor o próprio falou sobre sua nudez: “Pensei: ‘Eu farei isso. Não me importo'”. Acho que será um choque para as pessoas”, antes da estreia do filme para promover o Douglas Limanfilme dirigido.

Conor McGregor revela o valor da riqueza que carrega em suas roupas e acessóriosTwitter

“Eu disse a mim mesmo, ‘Arnold Schwarzenegger entrou no mundo do cinema de maneira semelhante quando ele estava em O Exterminador do Futuro’, então isso me deu um pouco de confiança”, disse ele.

McGregor espera que sua mãe não se importe

“Só espero que minha mãe esteja bem com isso”, ele brinca. “Eu não contei a ela, não poderia contar a ela”, disse ele à People.

“Eu simplesmente comecei a andar pelado e andar pela rua, foi isso. Eu simplesmente fiz isso. Sou um espírito livre. Eu estava em boa forma, então não tenho nenhum problema com isso.”

O processo de produção do filme como um todo, diz ele, foi, em última análise, um “trabalho árduo” para o atleta profissional. “Fiquei surpreso com o quão difícil é e tinha um profundo respeito pelo ofício”, explica ele.

McGregor desempenha o papel do mercenário Knox no filme, que estreou no Prime Video em 21 de março.

No filme original, estrelado Patrick Swayze em 1989, o lendário artista de ‘Dirty Dancing’ também mostrou as nádegas.