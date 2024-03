Robbie Avila, do estado de Indiana, recebe ofertas inesperadas de patrocínio graças à fama viral de seus óculos

Estado de Indiana estrela do basquete Robbie Ávila está à beira de uma oportunidade lucrativa enquanto as empresas de óculos fazem fila para trabalhar com ele após seu sucesso viral nas quadras. O pivô de 6’11”, conhecido por usar óculos de proteção durante os jogos, se tornou o favorito dos torcedores nesta temporada, ganhando apelidos como Creme Abdul-Jabbar e Larry Nerd.

Fora da quadra, Ávila o sucesso viral abriu portas para oportunidades lucrativas de patrocínio, especialmente na indústria de óculos. Empresas estão ansiosos para colaborar com o jogador do segundo ano, reconhecendo sua influência e popularidade entre os fãs.

Ávila a ascensão à fama coincidiu com o advento das oportunidades de Nome, Imagem e Semelhança (NIL) para atletas universitários. “NIL é enorme agora!” Ávila disse ao TMZ Sports. “Obviamente, algumas empresas de óculos procuraram algum tipo de marca com meus óculos. Ser capaz de aproveitar ao máximo isso é, você sabe, algo que posso fazer aqui.”

Avila está focado no NIT

Apesar da atenção, Ávila continua focado no Torneio Nacional de Convite (NIT) semifinais, onde Estado de Indiana enfrentará o segundo colocado Utes de Utah. Ávila espera liderar o Sicômoros ao seu primeiro título NIT, mostrando seu estilo único e construção que lembra NBA estrela Nikola Jokic.

Ávila O impacto na quadra vai além de suas estatísticas, com companheiros elogiando sua inteligência e visão de quadra. Isaías Swopeartilheiro do time, descreveu Ávila como um “guarda maior” com conhecimento excepcional e uma grande capacidade de ver o desenvolvimento das peças.

Seu estilo e construção únicos chamaram a atenção dos entusiastas do basquete, que apreciam sua abordagem ao jogo. Apesar de não ser o jogador mais atlético, Ávila força e QI no basquete permitiram que ele se destacasse e causasse um impacto significativo no Estado de Indiana equipe.

Ávila quer fazer história com os Sycamores

Estado de Indiana exclusão do Torneio da NCAA gerou polêmica, mas Ávila e seus companheiros estão determinados a deixar sua marca no NIT. Sua dedicação ao jogo e ao time é inabalável e ele está determinado a liderar Estado de Indiana à vitória no que poderia ser um momento histórico para a escola.

Como Ávila estrela continua a crescer, assim como a empolgação em torno de seu futuro no basquete. Com seu talento, inteligência e carisma, Robbie está prestes a causar um impacto significativo dentro e fora da quadra nos próximos anos.