Robert Downey Jr. Malibu pedalando com Son Indio na moda que prioriza a segurança

Robert Downey Jr. está pronto para entrar no circuito de BMX… vestido com roupas adequadas para um passeio de bicicleta à tarde – e fazendo um vínculo pai-filho completo com um carinhoso soco.

O ator – recém-conquistado pelo primeiro Oscar – percorreu a costa de Malibu na terça-feira com seu filho de 30 anos indiano e temos que dizer … RDJ fez uma declaração em voz alta com seu estilo atlético-chique, um que os motoristas que passavam certamente veriam.

Confira as fotos, Downey está usando marcadores de cores brilhantes … um item obrigatório ao andar de bicicleta nas ruas perigosas de Los Angeles, para que os motoristas não derrubem acidentalmente um ícone de atuação. Ele também está com seu capacete de bicicleta – segurança em primeiro lugar, crianças!

Não vamos mentir, Robert não parece totalmente confortável em algumas das fotos do assento… mas, ele certamente parece estar se divertindo quando tem um segundo tranquilo com seu filho – batendo punho contra punho um doce momento.

Só para quebrar a dinâmica familiar bem rápido … Indio é filho de Robert com sua ex-mulher Débora Falcoeiro com quem foi casado de 1992 a 2004. Casou-se com sua atual esposa, Susanano ano seguinte, e eles compartilham dois filhos: filha Avri e filho Exton.