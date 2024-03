Rockets e músicos de Jazz expulsos por dar socos em mais uma briga

Foguetes Houston avançar Jabari Smith Jr.. e Jazz de Utah guarda Kris Dunn foram expulsos do jogo de sábado no Toyota Center cinco segundos depois do segundo tempo, depois que ambos receberam faltas técnicas por iniciarem uma breve briga.

Dunn, 30, deu o primeiro soco antes de Smith Jr., 20, retaliar, embora nenhum dos dois tenha conseguido acertar seus respectivos golpes. A briga começou depois que eles se enroscaram enquanto a bola era trazida para a quadra.

Áudio vazado: intensa discussão de LeBron James com Ime Udoka que levou à expulsãoParker Johnson

Oficiais e jogadores de ambas as equipes conseguiram se colocar entre eles para acabar com a briga antes que ela aumentasse ainda mais.

No início desta temporada, Dunn e Smith Jr. quase brigaram, e esta foi aparentemente a segunda rodada de sua briga em andamento. Treinador dos Rockets Fazendo Udoka criou um time de basquete durão que frequentemente se envolve em brigas na quadra.

Rockets segue uma sequência de oito vitórias consecutivas

Houston derrotou Utah por 147-119 pela oitava vitória consecutiva e a nona nas últimas 10 partidas.

Eles estão se preparando bem para terminar bem os 10 jogos restantes da temporada regular e garantir uma vaga no Torneio Play-In.

Foguetes hospedam a cambalhota Portland Trail Blazers na segunda-feira na esperança de estender sua seqüência de vitórias. Jazz volta para casa para enfrentar o Dallas Mavericks naquele mesmo dia.