Roger Federer provoca frenesi com postagem enigmática sugerindo retorno do tênis

Roger Federer deu uma dica nas redes sociais de que poderia dar meia-volta ao se aposentar e fazer um retorno sensacional ao tênis.

A lenda suíça retirou-se do jogo em setembro de 2022 com 20 Grand Slams e 103 títulos do ATP Tour em seu nome, consolidando seu status como um dos maiores jogadores que já agraciou o tênis masculino.

Sua coleção de Majors já foi superada por Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (24), mas FederadorO estilo elegante e o comportamento elegante fazem dele um personagem único no jogo moderno.

Ele ainda é adorado pelos fãs de tênis onde quer que vá, e por isso, quando o oito vezes campeão de Wimbledon sugeriu vagamente que poderia estar de volta, os fãs ficaram entusiasmados.

Federador compartilhou um tweet contendo três emojis – um sinal de “em breve”, uma árvore de Natal e um par de olhos – e muitos interpretaram isso como um sinal de que ele poderia estar prestes a encerrar seu período sabático de 18 meses.

O ícone suíço já admitiu que “não quer abandonar” o ténis, embora ainda não tenha formalizado o seu futuro no desporto – apenas participando em eventos como embaixador.

Mas FederadorA mensagem de em sua conta oficial do X é a maior dica que ele deu de que pode estar prestes a retornar à ação competitiva.

Federer retornará ao tênis?

Federador lutou contra lesões no final da carreira e decidiu pendurar a raquete aos 41 anos após a Laver Cup, que ofereceu uma despedida emocionada após realizar o sonho de jogar ao lado de seus rivais amistosos Nadal e Djokovic.

Com isso em mente, parece improvável que o ex-número 1 do mundo tivesse se recuperado dos problemas de longa data nos joelhos e com Federador completando 43 anos em agosto, ele teria quase o dobro da idade de alguns concorrentes.

Outras teorias sugeriram que ele poderia se juntar Djokovica equipe após o rompimento do sérvio com seu técnico de longa data Goran Ivanisevic. Mas com uma enxurrada de documentários esportivos sendo lançados na Netflix e no Amazon Prime, talvez um dedicado a Federadora carreira de está no horizonte.