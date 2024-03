Ron DeSantis e Disney resolvem processo de retaliação ‘Don’t Say Gay’

Ron DeSantis e a Disney enterraram a machadinha no tribunal por causa de sua guerra de quase um ano em relação ao projeto de lei ‘Don’t Say Gay’… e parece que o governador e companhia. cedeu.

Os membros do conselho do Distrito de Supervisão de Turismo da Flórida Central – que assumiu o controle de Reed Creek da Disney – assinaram os termos de um acordo na quarta-feira com a gigante do entretenimento … encerrando o litígio em andamento, algo que a Disney iniciou no ano passado.



A Disney afirma: “Este acordo abre um novo capítulo de envolvimento construtivo com a nova liderança do distrito e serve os interesses de todas as partes, permitindo um investimento contínuo significativo e a criação de milhares de empregos diretos e indiretos e oportunidades económicas no Estado”.

À primeira vista, parece que a Disney está novamente confortável com o governo de DeSantis – o que é interessante… considerando como as coisas ficaram amargas entre eles em tudo isso.

Lembre-se… A Disney deu o primeiro tiro no tribunal ao processar DeSantis e seu novo conselho de administração – que assumiu o controle do distrito autônomo da Disney a seu pedido… algo que eles alegaram ter sido feito por nada além de retaliação pela posição da Disney contra a RDS. políticas.

Especificamente, a Disney se manifestou contra um projeto de lei que DeSantis havia assinado – que limitava o que as crianças nas escolas públicas poderiam aprender sobre identidade de gênero, etc. – resultando em muitas idas e vindas entre o governador e a Mouse House … e, eventualmente, Ron sequestrando Reedy Creek.

Ron disse que tinha todo o direito de fazer isso… até mesmo brincando com a ideia do que as autoridades da Flórida poderiam fazer com a área depois que ele a tirasse do controle da Disney. O novo conselho de administração de DeSantis na verdade contra-atacou a Disney depois de alegar que encontrou uma brecha para torná-los impotentes em seus novos papéis… mas agora, tudo isso acabou com este último desenvolvimento