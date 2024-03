Ronaldo aparece com os pesos pesados ​​Tyson, Joshua e Ngannou antes da luta

CEstamos a apenas alguns dias de outra grande luta de boxe de pesos pesados ​​em Riad, na Arábia Saudita. Os dois últimos eventos que aconteceram aqui foram impressionantes e repletos de momentos emocionantes na história do boxe mundial. Três dos protagonistas principais durante esses dois eventos tiveram um encontro maluco com ninguém menos que Cristiano Ronaldo, que é convidado de honra de todos esses eventos. Sua Excelência Turki Alalshikh garante que todos os seus convidados se divirtam e Ronaldo é o mais mimado sempre que acontecem eventos em Riade. Ele é o atleta mais importante que representa a Arábia Saudita no momento, com sua chegada ao Al Nassr. Mas há outros aspectos que nos surpreenderam neste instantâneo.

Anthony Joshua questiona Francis Ngannou no confronto sobre abordagem contra Tyson Fury

Tyson Fury também apareceu na foto

Numa publicação recente feita por Sua Excelência Turki Alalshikh, foi uma surpresa ver Fúria de Tyson juntando-se a todos na foto. Com a aproximação da luta entre Anthony Joshua e Francis Ngannou, no próximo sábado, ele disse que o astro do MMA deveria agradecê-lo por ter se tornado milionário após a luta. Corta para terça-feira e os dois posam para uma foto bastante felizes um com o outro. Alalshikh escreveu uma mensagem dedicada a todos os atletas desta foto e também provocou a próxima luta. Ele também lembrou às pessoas que Tyson Fury também está lutando contra Oleksandr Usyk pelo título de unificação em Riade.

Assim escreveu Sua Excelência Turki Alalshikh: “Com os meus queridos amigos. Os melhores atletas do mundo nas suas modalidades e grandes surpresas em breve. Um novo projecto está a chegar com o lendário Cristiano Ronaldo em Riade que será anunciado dentro de poucos meses. Estamos aguardando a luta de sexta-feira entre Joshua e Ngannou e também aguardando a melhor luta de boxe de todos os tempos. A luta do século entre o lendário Tyson Fury e o grande campeão Usyk. ”