Ronda Rousey revela grave histórico de concussões que levaram à aposentadoria, rasga a WWE e jura nunca mais voltar

No auge de sua carreira no UFC, Ronda Rousey era sem dúvida a maior estrela do elenco ao lado de Conor McGregor e parecia intocável dentro do octógono.

Tudo mudou em uma noite fatídica em 2015, quando Rousey perdeu o título dos galos no UFC 193 após um chute brutal na cabeça desferido por Holly Holm. Ela fez mais uma aparição no UFC pouco mais de um ano depois, com a luta terminando menos de um minuto do primeiro round, após ser espancada por golpes de Amanda Nunes.

Em seu próximo livro de memórias, Nossa luta, Rousey revelou por que ela nunca falou sobre a perda para Holm. Ela disse que tudo se resumiu a sua decisão de continuar escondendo um grave histórico de concussões, que ela disse a assombram desde que era competidora olímpica de judô.

“Minha história de concussão que tive que manter em segredo por anos, para que pudesse continuar a competir e me apresentar”, disse Rousey quando solicitada a revelar algo do livro sobre o qual ela nunca havia falado anteriormente durante uma sessão do Instagram Live. “É basicamente por isso que tive que me aposentar.”

Rousey disse que sofreu inúmeras concussões antes de pisar no octógono do UFC, mas não podia arriscar que essa informação vazasse – ou havia uma chance de ela não ser liberada para lutar.

Isso desempenhou um papel importante na decisão de Rousey de nunca enfrentar verdadeiramente as consequências de sua derrota para Holm em 2015, porque ela sabia que isso levaria a uma revelação sobre suas lutas contra concussões. Em vez de divulgar algo que pudesse comprometer sua carreira no UFC, ou mesmo seu futuro no wrestling profissional na WWE, ela ficou quieta.

“Acho que havia tanta coisa para [that loss], que eu não poderia falar sobre isso na forma de uma entrevista ou um artigo ou qualquer coisa assim, ou haveria vários filtros entre minhas palavras e as pessoas que as lêem”, explicou Rousey. “Tinha muita coisa a ver com tantas concussões quando eu estava no judô, antes mesmo de entrar no MMA, que eu não conseguia falar sobre isso quando estava no MMA. Porque isso colocaria literalmente um alvo na minha cabeça e talvez eu não tivesse permissão para competir mais.

“A mesma coisa com a WWE. Eles têm uma história complicada com seus artistas sofrendo concussões, e isso seria uma má impressão para eles. Então eu senti que realmente não conseguia falar sobre isso. Então, sinto que seria capaz de abordar isso de forma adequada.”

Rousey disse que abandonar o UFC realmente afetou mais sua saúde a longo prazo do que sofrer derrotas consecutivas para Holm e Nunes.

“Uma decisão realmente difícil de entender, mas que meu corpo realmente tomou por mim”, disse Rousey. “Eu sinto que esta é a única maneira de realmente transmitir isso da melhor e mais completa maneira, que não seja apenas um tweet e um título curto.”

Após o fim de sua passagem pelo UFC, Rousey não perdeu tempo mudando de direção em sua carreira de wrestling profissional e rapidamente se tornou um dos maiores nomes da WWE.

A maneira como ela adaptou seu estilo de luta para o wrestling profissional surpreendeu fãs e críticos. Ela atuou principalmente como uma veterana experiente, em vez de uma novata. Sua primeira passagem pela WWE chegou ao fim pouco mais de um ano depois, quando ela tirou uma folga para se concentrar na família e ter um filho com o marido, o ex-peso pesado do UFC Travis Browne.

Rousey finalmente retornou à WWE em 2022, mas sua segunda passagem pela empresa durou apenas 19 meses antes de ela sair definitivamente da promoção em 2023. Ela então começou a fazer aparições em shows de luta livre independentes, o que cimentou ainda mais sua separação com a WWE.

Rousey aponta o dedo para dois executivos da WWE como os principais culpados por sua decisão de deixar a empresa, dizendo que provavelmente nunca mais voltará para lá depois que a experiência deixou um gosto ruim em sua boca.

“[The book reveals] o quanto isso é um show de merda na WWE”, disse Rousey. “Porque eles não podem segurar uma espada sobre minha cabeça e me manter refém de minha própria carreira. Não preciso de nada deles e não pretendo voltar atrás, então posso realmente dizer tudo o que penso e sinto, onde todos os outros que ainda estão cativos de sua organização não podem.

“Estávamos contratualmente limitados a 90.000 palavras, e eu ia falar muito mais merda, especialmente sobre John Laurinaitis e Bruce Prichard. Mas nosso editor disse que tínhamos que agilizar tudo e não fazer um desvio, tipo, na busca de ‘fodam-se esses velhos bastardos’. Havia muito mais do que isso, mas eu basicamente tinha que ir direto ao assunto.”

Os dois nomes que Rousey mencionou trabalharam na WWE por muitos anos.

Prichard é atualmente diretor executivo da WWE, enquanto Laurinaitis era vice-presidente executivo de relações de talentos antes de se separar da empresa em 2022. Prichard assumiu o lugar de Laurinaitis após sua saída.

Laurinaitis e o ex-chefe da WWE Vince McMahon estão agora no centro de uma ação civil movida por um ex-WWE que os acusa de tráfico sexual e agressão sexual. Laurinaitis negou as acusações contra ele e afirma que também é vítima de McMahon.

Rousey disse que não fez rodeios ao discutir Prichard e Laurinaitis em seu livro, que ela promete serem as únicas pessoas com quem ela teve problemas reais na WWE. Ela abordou esse assunto quando questionada se suas rivalidades acaloradas eram reais ou falsas nas organizações para as quais trabalhou.

“No MMA, originalmente comecei [beefs with my opponents] para publicidade, mas aqueles outros idiotas não receberam o memorando e então se tornaram pessoais”, disse Rousey. “Na WWE é tudo falso, eu adoro eles. Exceto Bruce Prichard e John Laurinaitis, eles podem se foder. Isso é real.”

O livro de Rousey chega às lojas em 2 de abril. A ex-campeã do UFC fará uma turnê nacional para promover seu livro de memórias, realizando perguntas e respostas em cada parada para contar mais histórias de seu passado.