‘Rose foi a melhor quando estava de costas contra a parede’: profissionais reagem à corajosa vitória de Rose Namajunas no UFC Vegas 89

Rose Namajunas é uma vencedora com 125 libras.

O bicampeão peso palha pode finalmente afirmar isso após conquistar uma vitória por decisão unânime sobre Amanda Ribas na luta principal do UFC Vegas 89, no sábado. Namajunas e Ribas mostraram todos os aspectos de seus jogos no duelo, mas foi a luta livre de Namajunas que pareceu lhe dar vantagem.

Namajunas não apenas venceu na categoria até 125 libras pela primeira vez, mas também levantou a mão dentro do octógono pela primeira vez desde novembro de 2021. A vitória mantém “Thug Rose” na conversa para uma futura chance pelo título peso mosca e um chance de se tornar um campeão de duas divisões.

Os lutadores que assistiram à atração principal de sábado ficaram impressionados com os dois lutadores, embora Namajunas em particular tenha sido elogiada por sua resiliência.

Confira o que os lutadores nas redes sociais têm a dizer sobre alguns dos momentos mais memoráveis ​​do UFC Vegas 89.

Rose Namajunas conquista vitória difícil sobre Amanda Ribas

Rose é a melhor quando está de costas contra a parede -Terrance McKinney (@twrecks155) 24 de março de 2024

Edmen Shahbazyan marca nocaute de retorno incrível

Edmen!!! Que retorno! -Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 de março de 2024

Edmen Shahbazyan parecia bem esta noite. Ele esteve no UFC aos 21 anos lutando contra veteranos sérios. Eu gosto da vantagem dele daqui para frente! -Derek Brunson (@DerekBrunson) 24 de março de 2024

Perspectiva invicta Payton Talbott impressiona na segunda luta do UFC

Talbott tem esse fator “isso”. Ele tem muitas peças certas que criam uma estrela quando você as junta. #UFCVegas89 -Michael Chiesa (@MikeMav22) 24 de março de 2024

Ei, esse cara tem a precisão de Sean O’Malley -Terrance McKinney (@twrecks155) 24 de março de 2024

Isso foi impressionante -Brian BOOM Kelleher (@brianboom135) 24 de março de 2024

Golpe, consciência de alcance e seleção de chutes estavam em outro nível do que Saaiman. Alguém para assistir com certeza. Def tem minha atenção agora. https://t.co/Sqx55gXpPn -Kenny Florian (@kennyflorian) 24 de março de 2024