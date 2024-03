Rose Namajunas almeja ser campeã de duas divisões com vitória no UFC Vegas 89

Rose Namajunas está com os olhos postos no alto, apesar de sua primeira luta no peso mosca não ter corrido bem.

Vindo de uma estreia malsucedida na categoria até 125 quilos, a ex-campeã peso palha ganha uma segunda chance de causar boa impressão ao enfrentar Amanda Ribas neste sábado, na luta principal do UFC Vegas 89.

Quando Namajunas subiu na categoria de peso em setembro passado, ela acabou perdendo por decisão unânime para a principal candidata Manon Fiorot. A derrota apenas motivou “Thug Rose” ainda mais em sua busca para recuperar o ouro do UFC e ela acredita que isso pode acontecer mais cedo ou mais tarde.

“Ser campeão de duas divisões este ano seria incrível”, disse Namajunas, falando no media day do UFC Vegas 89 na quarta-feira. “Eu sei que é uma montanha muito íngreme para escalar e sei que tive alguns contratempos, então obviamente tenho que ser realista, mas acredito que isso é muito realista e, se Deus quiser, é isso que vai acontecer. Só tenho que cuidar dos negócios neste fim de semana e é isso que faremos.”

Namajunas conquistou duas vezes o título peso palha do UFC e pode reivindicar vitórias sobre os melhores da divisão, incluindo duas vitórias contra o atual campeão Zhang Weili e a recém-aposentada Joanna Jedrzejczyk, além de Jessica Andrade, Michelle Waterson-Gomez e Tecia Torres. .

Com mais um acampamento para se ajustar às mudanças no físico e na rotina, Namajunas está confiante de que sua segunda luta no peso mosca terá mais sucesso.

“Meu corpo está ótimo”, disse Namajunas. “Definitivamente ganhei mais músculos para essa luta. Estou mais ou menos do mesmo tamanho da última vez, só estou mais preenchido, mais denso. Os músculos estão se recuperando, definitivamente foi um campo de treinamento intenso, mas sim, livre de lesões e saudável e o sistema imunológico está super forte, acho que alguns desses cortes de peso antes sobrecarregaram um pouco meu sistema imunológico às vezes, então estou muito grato por a saúde.”

Namajunas chegou a dizer que sente que está jogando mais forte com 125 libras, o que pode significar problemas para futuros adversários, considerando que ela já possui nocautes memoráveis ​​​​em Zhang e Jedrzejczyk.

Por enquanto, Namajunas se sente confortável em ter o direito de se gabar de Zhang e não tem pressa em perder peso. Evitar um corte difícil já rendeu dividendos para Namajunas fora da jaula, mesmo enquanto ela busca sua primeira vitória em uma nova divisão.

“Acho que em termos de saúde, para mim, não é uma coisa saudável de se fazer neste momento”, disse Namajunas sobre um possível retorno ao peso palha. “Eu sei que posso continuar superando isso. Minha mente ficou muito mais forte com a redução de peso, mas eu poderia dizer que meu corpo definitivamente não estava gostando tanto disso.

“Eu percebi pelo meu último corte no peso palha. Meus olhos estavam fundos e agora é meio difícil me ver assim. Portanto, mesmo que a vontade fique mais forte, a carne fica mais fraca, então para mim o que importa é saúde e bem-estar. Mesmo que estejamos prestes a lutar, quero preservar o máximo possível.”