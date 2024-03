Rose Namajunas detalha pesadelos surreais que a atormentaram antes da vitória no UFC Vegas 89

Rose Namajunas tem uma carreira no UFC com a qual a maioria dos lutadores sonharia, mas os preparativos para sua aparição mais recente foram literalmente pesadelos.

“Thug Rose” conquistou importante vitória no último sábado, no UFC Vegas 89, ao derrotar Amanda Ribas na luta principal, quebrando a primeira seqüência de derrotas da carreira e conquistando sua primeira vitória na categoria até 125 libras. A ex-campeã peso palha estava em uma derrapagem de duas lutas desde novembro de 2021 e admitiu que a situação desconhecida lhe causou um estresse considerável.

Esse estresse se manifestou na forma de sonhos perturbadores, que Namajunas discutiu no A hora do MMA. Nesses sonhos, Namajunas se imaginou perdendo um trio de lutas em circunstâncias bizarras, incluindo uma troca de último segundo que a viu enfrentando um oponente masculino em vez de Ribas.

“Antes da luta também, tenho sonhos muito vívidos na maior parte do tempo”, disse Namajunas. “Às vezes consigo visualizar a luta, e nesta aqui nunca tinha acontecido isso antes, mas literalmente vi nos meus sonhos que perdi a luta três vezes.

“Nas duas primeiras vezes houve circunstâncias injustas. Primeiro, fui assaltado e, na primeira vez, foi tipo – parece loucura, mas eu deveria lutar com ela e, no último segundo, eles trocaram para um cara. Então eu tive que lutar com um cara e aí levei uma surra, aí de repente acabei caindo no mata-leão e finalizando o cara, mas mesmo assim eles deram. Então isso foi estranho. Eu estava tipo, isso não faz sentido.

“O terceiro sonho que tive – pesadelo, devo dizer – tive a sensação de que perdi, mas não lembro o que aconteceu na luta e só estava tentando juntar as peças. Foi aquela sensação pós-perda no vestiário, onde é uma droga. Eu estava tipo, ‘Eu fui nocauteado? Eu fui sufocado? O que aconteceu?’ Então isso estava pesando muito sobre mim, levando a isso. Sinto que tenho visões divinas em meus sonhos muitas vezes, mas também tive ataques espirituais em meus sonhos, então tive que discernir o que era real e o que não era. Eu tive que continuar dizendo a mim mesmo: ‘Isso não tem importância. Vou fazer isso de qualquer maneira e isso não tem influência no resultado.’”

Segundo Namajunas, os sonhos começaram cerca de um mês antes da luta de Ribas e continuaram semanalmente. Chegou ao ponto em que ela se perguntou se o universo estava lhe dando algum tipo de aviso ou talvez até mesmo lhe dizendo para não entrar na jaula.

Felizmente para Namajunas, ela teve experiências com sonhos vívidos relacionados à luta, inclusive antes de sua primeira luta pelo título com Zhang Weili no UFC 261 em Jacksonville, Flórida. Namajunas derrotou Zhang com um chute espetacular na cabeça no primeiro round para se tornar um dois- vez campeão peso palha.

“Acredito na guerra e nas batalhas espirituais e acredito que estou aqui para deixar minha luz brilhar”, disse Namajunas. “Portanto, há muitas forças em mim que me fazem sentir que estou lutando contra algo que não é apenas meu oponente, como se estivesse além da nossa capacidade de compreensão. Eu simplesmente sinto que isso foi apenas um ataque, porque tenho feito tantas mudanças na minha vida real e tenho sido muito disciplinado, e não tenho feito nada idiota ou algo assim, e tenho sido realmente no controle de mim mesmo, que agora é tipo, talvez eu seja suscetível em meus sonhos. Não sei. Essa é apenas a minha maneira de interpretar, eu acho.

“Antes da primeira luta do Weili, sonhei que estava andando por aí. Foi na semana da luta, estávamos andando por onde estávamos lutando e alguém se aproximou de mim e me parou e disse, ‘Ei, não faça essa luta.’ E eu pensei, ‘O quê?’ Fiquei com tanto medo. Eu fiquei tipo, ‘Por quê? Alguma coisa ruim vai acontecer? E eles disseram: ‘Eu não sei. Só não tenha essa briga. E então, de repente [Namajunas’ fiancé and coach Pat Barry] atrapalhou e ele disse: ‘Não fale com ela. Afaste-se dela’, e meio que os empurrou para longe. Então eu acordei.

“Então isso me deixou preocupado antes daquela luta, onde isso realmente me motivou, porque eu pensei, ‘Vou fazer essa luta de qualquer maneira.’ Isso realmente me motivou a ter certeza de que estou 100% pronto. Isso apenas me deixou mais alerta, então acho que foi assim que interpretei os sonhos, talvez eu faça isso de qualquer maneira, só vou ter certeza de que estou pronto.

Namajunas conversou com Barry, seus treinadores, sua equipe e amigos próximos sobre os sonhos, o que a ajudou a processá-los em sua mente, o que foi importante enquanto ela procurava evitar uma terceira derrota consecutiva sem precedentes e uma marca de 0-2 em seu novo classe de peso.

Derrotar Ribas ajudou muito a colocar Namajunas de volta no caminho certo, tanto aos olhos dos casamenteiros quanto aos dela mesma, e ela já está mirando em outro par de oponentes classificados. Com a campeã peso mosca Alexa Grasso e Valentina Shevchenko ocupadas com o futuro próximo enquanto se preparam para uma luta trilogia após servirem como treinadoras na próxima temporada de O ultimo lutadorNamajunas está de volta à lista entre os potenciais desafiantes para o vencedor daquela partida rancorosa.

“Sempre acreditei em mim mesmo, sei quem sou, mas às vezes você simplesmente duvida”, disse Namajunas. “Eu definitivamente estava duvidando. Então agora sinto que recuperei minha confiança e sinto que agora posso desenvolver tudo o que fiz. Estou muito animado para começar a fazer planos para o futuro, para o que vem por aí. Eu definitivamente estarei observando as meninas [in the main event of UFC Atlantic City] neste fim de semana, Manon [Fiorot] e Erin [Blanchfield]. Estou animado.”