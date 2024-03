Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 87

O UFC voltou ao APEX para uma última parada no caminho para Miami e UFC 299, e na luta principal do UFC Vegas 87 de sábado, Jairzinho Rozenstruik superou Shamil Gaziev e ganhou um nocaute técnico no quarto round por paralisação do árbitro. Já é hora de marcar a luta de “Bigi Boi” que os fãs pedem há anos para ver com Derrick Lewis?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem por aí para Rozenstruik de uma perspectiva de matchmaking após sua vitória na recuperação. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Vitor Petrino após sua vitória por decisão no co-evento principal, Muhammad Mokaev após sua vitória sobre o ex-desafiante ao título Alex Perez, Umar Nurmagomedov após sua vitória dominante em um jogo Bekzat Almakhan, Steve Erceg após nocautear Matt Schnell e muito mais.

