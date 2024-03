Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 89

Rose Namajunas conquistou sua primeira vitória no octógono no peso mosca do UFC com uma disputada luta principal contra Amanda Ribas no card de luta do UFC Vegas 89 de sábado. Onde a vitória colocou “Thug Rose” na discussão do campeonato até 125 libras?

Em uma edição totalmente nova de Para o próximoMike Heck e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, discutem o que pode ser o próximo passo de Namajunas depois de quebrar sua derrapagem em duas lutas na vitória por decisão unânime sobre Ribas.

Além disso, futuros confrontos são discutidos para Karl Williams após sua vitória por decisão sobre Justin Tafa no co-evento principal, Edmen Shahbazyan após finalizar AJ Dobson no primeiro round, Payton Talbott após sua impressionante vitória por paralisação sobre Cameron Saaiman, junto com seu companheiro principal vencedores do cartão Youssef Zalal, Fernando Padilla e mais.

