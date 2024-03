Rumores sobre Rose Hanbury e Príncipe William ressurgem nas horas mais sombrias de Kate Middleton

Ta saga contínua envolvendo Kate Middleton e Príncipe William levou os fãs da realeza a questionar o que exatamente está acontecendo – e agora, os teóricos da conspiração acham que encontraram a resposta com Rose Hanbury.

Os detetives da Internet afirmam que o Família real estão tentando manter as coisas em segredo, alegando que William e Kate estão potencialmente se divorciando após um suposto caso com Hanbury.

Foto editada de Kate Middleton tolerada de forma controversa por Whoopi Goldberg no View

Middleton42 anos, não é vista oficialmente em público desde o dia de Natal, com o Palácio de Kensington relatando que ela havia sido submetida a uma “cirurgia abdominal planejada” em 16 de janeiro. Também foi declarado que ela não retornaria aos seus deveres reais até depois da Páscoa, enquanto continuava sua recuperação. em casa.

Mas surgiram dúvidas sobre se esta história era realmente verdadeira. No domingo, uma foto mostrando Kate e seus três filhos foi divulgada na esfera pública antes que as agências de fotografia emitissem um aviso de ‘matar’ ao perceberem que ela havia sido adulterada. Mais tarde, Kate respondeu com um pedido de desculpas por fazer edições como “fotógrafa amadora”.

No entanto, a situação só foi ainda mais complicada por uma recente “aparição pública” feita por Middleton, que estava supostamente sentado ao lado de William no banco de trás de um carro. Mas afirma-se que na verdade era Hanbury no carro, e não a Princesa de Gales, embora seja difícil determinar de qualquer forma, já que sua cabeça está afastada das câmeras.

Um usuário especulou: “Isso não é Kate Middleton no carro; Kate nunca se esquivou das câmeras. Mesmo quando ela esperou dez anos pela proposta de Willy, essa é Rose Hanbury, amante de William.

A suposta história entre o príncipe William e Rose Hanbury

Os fãs reais saberão que este é um caminho bem trilhado pelos teóricos da conspiração. Hanbury e Middleton eram amigos há anos antes de terem um boato de desentendimento em 2019, conforme relatado pelo The Sun. O escritor, Richard Kay, afirma que foi ameaçado com uma resposta legal na época.

Outros jornalistas Gilen Coren e Nicole Cliffe sugeriu que havia alguma verdade em sua briga, alegando que William e Hanbury tiveram um caso. Isso levou os advogados de William a emitirem uma advertência legal, mas ninguém nesta história reconheceu publicamente os rumores.

Não há nada que sugira que o que foi relatado seja verdade, e uma fonte próxima à Família Real negou categoricamente qualquer veracidade dos rumores.

A fonte disse ao The Daily Beast: “Nunca houve qualquer inimizade entre Kate e Rose. Os rumores eram todos um monte de lixo. A família é antiga aliada da Coroa e eles estarão lá.”