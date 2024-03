Russell Wilson dá as boas-vindas a Justin Fields na sala QB dos Steelers com uma foto épica

Russel Wilson foi ao X (Twitter) no sábado para dar as boas-vindas ao seu novo companheiro de equipe Justin Campos no Pittsburgh Steelers‘quarto do quarterback com uma foto épica da última vez que dividiram o campo.

Wilson, 35, postou uma foto da temporada passada Denver Broncos vitória na estrada sobre o Ursos de Chicago. Após o jogo, os dois zagueiros se encontraram no meio do campo para apertar as mãos. Agora eles estarão competindo entre si pela vaga de titular em Pittsburgh.

“Vamos lá, Justin Fields”, tuitou Wilson. “A sala do quarterback está prestes a ser [fire emojis].”

Fields, de 25 anos, foi negociado do Bears para o Steelers na segunda-feira em troca de três escolhas, duas deste ano e uma em 2025.

Wilson recebeu muitos elogios nas redes sociais pela maneira como lidou com a chegada de Fields, especialmente considerando o tratamento que recebeu de Kenny Pickett.

Os Steelers negociaram Pickett com o Filadélfia Eagles logo após contratar Wilson porque o jovem QB teria ficado chateado com a chegada do veterano.

Wilson também lidou com algumas reações dos fãs que não o querem por causa de sua personalidade cafona, mas parece que ele virou uma nova página em busca de outro anel.