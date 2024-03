Tele Russel Wilson a era acabou em Denver. O Broncos na segunda-feira liberou o veterano quarterback após uma temporada de conflito com o técnico principal Sean Paytone o antigo Super Bowl O chamador do campeão pode assinar com qualquer equipe como agente livre.

Os Broncos tentaram, sem sucesso, renegociar Wilsondo acordo na temporada passada, especificamente para evitar pagar a ele um bônus de escalação de US$ 37 milhões no final deste mês. Mas Wilson recusou-se a jogar bola e Denver decidiu cortar totalmente os laços com o nove vezes Pro Bowl seleção – mesmo depois de pagar o resgate de um rei para adquiri-lo do Seattle Seahawks em 2022.

Enormes ramificações para Denver

Os Broncos estão assumindo de bom grado uma quantia histórica de “dinheiro morto” para libertar Wilson, que assinou um acordo extensão de cinco anos e US$ 245 milhões seguindo seu comércio de Seattle. Denver assumirá US$ 85 milhões em encargos de teto salarial para Wilson em 2024, mesmo que ele não esteja mais na lista. Isto é um NFL recorde, e uma aposta que Payton pensei que valia a pena tomar.

Denver adquiriu Wilson com o objetivo de encerrar a seca nos playoffs e retornar às conversas do Super Bowl. Mas os Broncos não conseguiram nem desafiar o Chefes de Kansas City no AFC Oeste, muito menos empurrá-los na pós-temporada. Wilson enfrentou uma temporada difícil em 2022, lançando 16 touchdowns e 11 interceptações enquanto Denver terminava em 5-12. Sua campanha de 2023 foi um pouco melhor, com uma proporção de interceptações de touchdown de 26-8 e uma vitória sobre o Chefesmas Payton não via um futuro brilhante à frente dos Broncos com Wilson atrás do centro.

“Em nome dos Broncos, agradecemos Russel por suas contribuições e dedicação à nossa equipe e comunidade, desejando-lhe o melhor em sua carreira”, dizia uma declaração da equipe atribuída a Payton e ao gerente geral George Paton.

Wilson agradece ao Broncos Country

Wilson divulgou na tarde de segunda-feira sua própria declaração que – talvez sem surpresa – deixou de fora a gestão de Payton e Broncos. Ele agradeceu a seus companheiros de equipe, aos funcionários do refeitório de Denver e aos pilares da comunidade local por ajudar sua família – incluindo sua esposa, a cantora de R&B Ciarae seus três filhos – adaptam-se ao Montanhas rochosas.

“Esta cidade sempre terá um lugar especial no meu coração”, disse Wilson. “Nossa família cresceu aqui, fizemos inúmeras memórias e amizades e formamos relacionamentos que durarão a vida toda.”

Como Wilson agora é um agente livre, as equipes não precisam mais se preocupar em assumir seu oneroso contrato com o Broncos. O Falcões de Atlanta e a Patriotas da Nova Inglaterradois times necessitados de zagueiros, poderiam verificar como está o veterano se não acreditarem que podem trocar por uma perspectiva de primeira linha no Draft de 2024 da NFL.