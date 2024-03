Russell Wilson mostra seu desdém por Sean Payton em sua despedida do Denver Broncos

Hressentimentos ocultos sempre vêm à tona, seja por meio de repreensão aberta ou insinuações, assim como Russel Wilson fiz com o treinador principal Sean Payton. Na sua mensagem de despedida ao Denver Broncoso quarterback ainda agradeceu às senhoras do refeitório sem qualquer menção ao treinador principal.

Embora nunca tenha havido uma briga pública, Wilson e Payton o relacionamento não era dos melhores nos bastidores. Embora o chamador do sinal mostrasse alguns sinais de sua qualidade sob Payton comando, após a prolongada crise pela qual passou sob Nathaniel Hacketisso não foi suficiente para garantir sua vaga no time.

Na segunda-feira, o jogador e a diretoria anunciaram Wilson saída do elenco. Em três anos de serviço, o quarterback deixou recorde de 11 vitórias e 19 derrotas, 7 a 8 sob Paytonque decidiu colocar o quarterback nos últimos dois jogos do time em meio a uma disputa contratual.

As brigas entre técnico e jogador ficaram evidentes no último jogo da temporada, em que foram vistos discutindo acaloradamente nos bastidores. Quase dois meses depois, o que Wilson não disse em sua mensagem revelou seu mau relacionamento com o Broncos equipe treinadora.

A mensagem de Wilson

Em uma longa mensagem que ele postou em seu X e Instagram contas, o Super Bowl XLVII campeão com o Seattle Seahawks expressou sua gratidão à cidade e aos fãs de Denverpara seus companheiros de equipe, para o Broncos pessoal técnico e até “Para Wendy e Brandy no refeitório.”

Wilson reservou um tempo para mencionar individualmente alguns de seus companheiros de equipe, como wide receivers Courtland Sutton, Brandon Johnsone Jerry Jeudyenfrentar Garett Bollese running backs Javonte Williams e Jaleel McLaughlinentre outros.

Contudo, entre a avalanche de agradecimentos, não havia sinal de Payton ou sua equipe técnica. Nem mesmo coordenador ofensivo Joe Lombardi ou treinador de quarterbacks Davis Webb merecia pelo menos uma menção.

A possível causa do ressentimento

Embora Wilson e a Broncos Se recuperou na segunda parte da temporada e ainda conseguiu uma seqüência de cinco vitórias consecutivas, o mau desempenho no primeiro tempo repercutiu no nível contratual.

Rumores surgiram em dezembro de que Payton ameaçou bancar Wilson se ele não renegociasse o contrato de cinco anos no valor de US$ 245 milhões que assinou com a franquia em 2022.

Embora Wilson a resposta à alegada ameaça é desconhecida, Payton o colocou no banco nas últimas duas semanas da temporada, após derrotas consecutivas para o Leões e Patriotas. Nesses dois últimos jogos, o quarterback do segundo ano Jarrett Stidham foi 1-1.

O futuro é incerto para Wilson. Sua saída abrupta do Broncos não permitiu que surgissem rumores sobre ele e nenhuma equipe manifestou interesse nele. Seus bons momentos na equipe provam que ele ainda tem algo a oferecer ao NFLseja como quarterback de transição ou mentor de um jovem talento que poderá chegar neste draft.