Russell Wilson supostamente assinou com Steelers, que basicamente o contratou de graça

Russel Wilson está supostamente ansioso para assinar com o Pittsburgh Steelersque essencialmente o pegará de graça porque o Denver Broncos terá que pagar US$ 38 milhões de seu salário, de acordo com Adam Schefter de ESPN.

Wilson, 35 anos, foi cortado pelos Broncos nesta entressafra, após duas temporadas medíocres, a última sob o comando do técnico principal Sean Paytonque nunca conseguiu se relacionar com o quarterback único.

Russell Wilson pega Ciara desprevenida com proposta sugestiva durante gala

“Nove vezes Pro-Bowl QB e ex- Super Bowl o campeão Russell Wilson planeja assinar com o Pittsburgh Steelers, de acordo com fontes da liga”, tuitou Schefter. “Wilson assinará um contrato de um ano amigável para o time, no qual o Broncos acabará pagando US$ 38 milhões de seu salário enquanto Wilson veste o preto e amarelo.”

Treinador principal dos Steelers Mike Tomlin teve problemas para decidir qual quarterback começar, Kenny Pickett ou Mason Rodolfoe adicionar Wilson só pode aumentar seus problemas.

Russell Wilson invicto contra Steelers

Wilson porém está invicto contra o Steelers de Tomlin nas duas vezes que se enfrentaram enquanto ele ainda jogava pelo Seattle Seahawks anos atrás.

Nesses dois jogos, Wilson arremessou para 645 jardas e oito touchdowns com zero interceptações, então levá-lo para o mínimo de veterano é provavelmente irresistível para Tomlin.

No mínimo, Wilson servirá como uma presença veterana para os dois zagueiros, mas também poderá reviver sua carreira em uma das franquias mais importantes da liga.