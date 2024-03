Ryan Garcia desabafa no vídeo do TikTok e agradece aos fãs em lágrimas

A estrela do boxe pode ser vista na filmagem – que foi postada em sua página de mídia social na segunda-feira – ouvindo “Oceans (Where Feet May Fail)” do Hillsong UNITED … antes de de repente começar a desmaiar.

Garcia observou que estava arrasado com o fato de que, apesar de tentar fazer o bem em sua comunidade – alguns tentaram amordaçá-lo… e até mesmo cancelar sua próxima megaluta com Devin Haney .

As semanas têm sido turbulentas para o jovem de 25 anos… especialmente quando se trata de postagens nas redes sociais. Desde que anunciou seu encontro com Haney em 20 de abril, ele compartilhou mensagens e clipes bizarros com frequência em suas páginas do X e do Instagram.