Ryan Garcia diz que perdeu acesso ao telefone e cartões de crédito, não estou morto!

TMZSports. com

TMZ Esportes obteve um depoimento em vídeo do próprio Rei Ryan… onde ele explica que não tem ideia do que está acontecendo, mas acredita que está sendo explorado.

“Ei pessoal, é o Ryan”, diz a estrela do boxe 24-1 no clipe. “Estou passando aqui para explicar o que está acontecendo. Não estou com meu celular, não consigo acessar meu Instagram. Meus cartões estão bloqueados. Estou aproveitando muito [of].”