Ryan Garcia, em meio ao colapso mental, ataca Canelo: Eu já teria lutado com Benavidez

EUnos últimos dias alguns vídeos muito perturbadores de Ryan Garcia veio à tona e hoje ele foi visto espancando seu guarda-costas como sparring e o deixou caído no chão. O que foi dito acima colocou KingGa no centro da tempestade, e agora ele confessou a um repórter que já teria lutado David Benavidezao contrário da recusa que Canelo feito para o mexicano.

Ryan Garcia confessa que já teria lutado com David Benavidez

Ryan Garcia sacrificou a saúde de seu guarda-costas para provar algo no Instagram

Em declaração ao repórter de boxe Michael Bensonele confessou que já teria optado por enfrentar David Benavidez se ele tivesse o poder de decidir fazê-lo, como Canelo rejeitou a opção.

Ryan Garcia põe em perigo seu guarda-costas

Em um esforço para demonstrar a resistência de seu guarda-costas GarcíaSua segurança pessoal cedeu e colocou seu corpo no caminho da poderosa mão esquerda do Rei Ryan. O resultado foi tão brutal que Garcia escreveu na legenda que não tem certeza se fará isso de novo.

O guarda-costas de Ryan Garcia aceita o “Body Shot Challenge”

“Não sei por que ele concordou com isso” García disse sobre sua segurança pessoal. Mas seu rótulo de marca de treinamento Fierce Reflex imediatamente indicou o motivo do desafio, além de provar que sua equipe de segurança aguenta alguns golpes. De qualquer forma, o tiro saiu pela culatra horrivelmente para o homem que deveria ser a proteção de Garcia.

Ele recebeu vários golpes com força total no corpo antes de desmaiar e quase desmaiar, fazendo com que uma terceira pessoa puxasse Ryan de cima dele. Os fãs ficaram divididos quanto ao desempenho do guarda-costas.