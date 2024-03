Ryan Garcia faz as pazes com Canelo Alvarez e lhe envia uma mensagem emocionante que obtém resposta

Ryan Garcia é considerado “um prodígio problemático” e retornará aos ringues pela primeira vez em quase um ano após perder a invencibilidade para Gervonta Davis. Seu próximo desafio em 20 de abril será igualmente difícil: Devin Haney.

Antes da luta, ‘King Ry’ postou uma mensagem sincera de agradecimento a Saul ‘Canelo’ Álvarez por seu apoio no início de sua carreira, depois que seus caminhos se separaram de forma infeliz.

Ryan Garcia termina sessão de sparring com aviso direto a Devin Haney

Até a pandemia, Garcia treinou com Eddy Reynosoalegando que “se sentiu abandonado” em meio a uma série de comportamentos erráticos que complicaram seu crescimento no boxe.

Contudo, já há algum tempo, García mais uma vez se juntou ao ‘Time Canelo’ e agradeceu de coração o apoio que recebeu do indiscutível campeão dos super-médios: “Nenhum ódio pode separar nosso Mexican Bond @canelo @pesopluma”, escreveu ele em sua conta no Instagram .

“Obrigado canelo por todas as lições e ensinamentos que você me deu. Obrigado também ao @caneloteam por todos os treinamentos que você me ajudou, eternamente grato e sou grato! Do fundo da minha alma.”

Ele até deu um grito para Peso penaacrescentando: “Obrigado por me mostrar amor, mano, agradeço você. Você me apoiou através do Twitter, verificando como estou e estou grato por isso. Deus te abençoe.”

Finalmente, ele prometeu trazer o título WBC de volta ao México e fazer seu tempo valer a pena.

A resposta bizarra de Canelo a ‘King Ry’, obrigado

Seguindo a mensagem, Canelo Álvarez manifestou a sua preocupação e afirmou que García não deveria poder lutar: “Como o amigo dele, ou como quando treinamos juntos. Eu não deixaria ele lutar. A única coisa que desejo agora é que ele tenha pessoas para ajudá-lo, porque ele precisa, sem julgar ele. Não sei o que há de errado com ele, mas espero que ele tenha alguém.

Porém, ele respondeu à postagem com duas frases de apoio incondicional ao parceiro de treinos.

“Apenas concentre-se e vença. Você sabe que eu te amo, garoto” e “Vamos chocar o mundo, m’ijo!”

É uma importante mensagem de apoio, apesar de tudo o que García postado no momento em que sentiu que não estava recebendo apoio suficiente da Equipe Canelo. Isso causou Álvarez ele mesmo duvidar O profissionalismo de Garcia e acusou-o de “não treinar o suficiente” num momento em que o então jovem prospecto passava por uma crise emocional.

Agora, os dois lutadores continuam treinando juntos em San Diego, Califórnia, onde Canelo é uma espécie de irmão mais velho de Garciaque parece um cliente em potencial faminto e ansioso para voltar aos trilhos.