Ryan Garcia imediatamente fala mal de Isaac “Pitbull” Cruz momentos depois de se tornar campeão da WBA

Pitbull Cruz foi coroado campeão superleve da WBA após quebrar Rolly Romero no sábado, e demorou apenas alguns minutos para Ryan Garcia aproveitar a oportunidade de lutar contra o novo campeão.

Pitbull Cruz quebrou a defesa de Rolly Romero desde o início

Rolly Romero entendeu, após perder o título mundial dos super leves, que tudo o que ele disse antes de seu duelo com Isaac ‘Pitbull’ Cruz, teve graves consequências no ringue, agora Cruz detém o cinturão do campeonato WBA Super leve conquistado após um soando nocaute no oitavo round.

Agora Ryan Garcia também segue o caminho como Rolly Romero, falando mal sem nem saber o que está enfrentando só para cutucar o Pitbull. Garcia enfrentará Devin Haney em abril, onde lutará pelo título dos superleves do WBC.

Ryan Garcia desafia Pitbull Cruz via X post

Após o nocaute técnico, Pitbull se tornou o epicentro do boxee embora pudesse enfrentar Gervonta Davis com uma bolsa milionária, lançou em sua comemoração um desafio a qualquer adversário que quisesse enfrentá-lo.

Garcia imediatamente tuitou um desafio alegando “Você não conhece o boxe se você realmente acha que o pitbull me vence. Lutei com tantos lutadores assim na minha vida que seria um dia de campo”

A postagem foi apenas o primeiro de vários comentários que ele postou no X após dizer que iria “dormir Cruz”, porém, depois de um tempo ele escreveu outro comentário onde disse que respeitava Pitbull

Ryan Garcia enfrentará Devin Haney no dia 20 de abrile se vencer, a luta contra Isaac “Pitbull” Cruz pode estar nas cartas dos dois boxeadores.