Ryan Garcia se sacrifica e coloca a saúde de seu guarda-costas em perigo para provar algo nas redes sociais

eusemana passada, Ryan Garcia prometeu ficar longe das redes sociais para que ele possa se concentrar em sua luta pelo título contra Devin Haney. Alguns dias depois, um vídeo dele desafio bizarro para seu guarda-costas no Instagram é tudo sobre o que as pessoas podem falar.

Em um esforço para provar a resistência de seu guarda-costas, a segurança pessoal de Garcia amarrou e colocou seu corpo no caminho de A poderosa mão esquerda do Rei Ryan. O resultado foi tão brutal que Garcia escreveu na legenda que não tem certeza se faria isso de novo.

O guarda-costas de Ryan Garcia aceita o “Body Shot Challenge”

“Não sei por que ele concordou com isso”, disse Garcia sobre seu segurança pessoal. Mas sua etiqueta de marca de treinamento Fierce Reflex logo em seguida indicou o motivo do desafio, além de provar que sua equipe de segurança aguenta alguns golpes. Em todo o caso, o tiro saiu pela culatra horrivelmente para o homem que deveria ser a proteção de Garcia.

Ele levou vários golpes com força total tiros no corpo antes de desmaiar e quase desmaiando, fazendo com que uma terceira pessoa puxe Ryan de cima dele. Os fãs ficaram divididos com o desempenho do guarda-costas.

“esse cara é maior que sua segurança”, disse o comentário mais curtido no Instagram publicar.

“Você bateu nele DEZ VEZES antes de ele cair … ele comeu os golpes”, argumentou outro comentário popular.

Ryan Garcia precisa de proteção

Talvez o jovem de 25 anos tenha demorado a fazer um duro exame à sua proteção. Garcia alegou que foi roubado e sequestrado nas últimas semanas, embora ninguém sabe realmente o que era fato ou ficção de suas inúmeras explosões e acusações nas redes sociais.

Se o “Elites“estão realmente atrás dele como ele afirmou, Garcia precisará de toda proteção que puder conseguirembora ele tenha provado que provavelmente poderia lutar contra a maioria ameaças à segurança sozinhos.