Saga de Kate Middleton destaca falta de confiança pública na família real

Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Kate MiddletonAs recentes lutas de saúde da Grã-Bretanha fizeram o mundo questionar cada nova imagem da princesa… e estão destacando a perda absoluta de confiança na monarquia britânica como um todo.

Conversamos com vários especialistas e especialistas para nosso novo documentário “TMZ Investigates: Where is Kate Middleton?” – que vai ao ar às 21h / 20h na quinta-feira central na FOX – e todos concordam que a perda de fé é o que desencadeou tantas teorias.



Reproduzir conteúdo de vídeo





16/03/24 TMZ/O Sol

David Jorgenson – um repórter sênior do The Washington Post – nos contou o vídeo obtido pelo TMZ A imagem de Kate andando no fim de semana passado em Windsor imediatamente disparou o alarme para alguns porque o palácio não havia se comunicado com as pessoas, gerando desconfiança.

Enquanto isso, o correspondente real Ellie Salão atribui inúmeras conspirações à aparência totalmente alterada de Kate – apontando para seus óculos de sol, cabelo e rosto como características especificamente alteradas.

Piers Morgan diz categoricamente que o Palácio deu um tiro no próprio pé ao liberar aquele foto fortemente editada no Dia das Mães, em uma tentativa fracassada de nos fazer acreditar que Kate está bem.

À medida que as coisas acontecem… aconteceu exatamente o oposto, e as pessoas estão mais preocupadas do que nunca com a Princesa de Gales.





Com as comportas abertas… analisamos quase todas as imagens acusadas de serem falsas – incluindo um mergulho profundo naquela infame foto do Dia das Mães. Tudo isto se soma ao facto inegável de que o público já não confia nas narrativas “oficiais” do Palácio.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ