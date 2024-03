Saints assinam Chase Young, um divisor de águas defensivo, para um contrato de um ano no valor de US$ 13 milhões

EUum movimento sinalizando sua intenção de reforçar suas fileiras defensivas, o New Orleans Saints teria conquistado uma posição significativa acordo de um ano com a estrela defensiva Chase Young.

Saints faz movimento estratégico ao contratar Young

Este contrato lucrativo, totalmente garantido em US$ 13 milhõessublinha o Santos’ determinação em fortalecer seu pass rush para a próxima temporada da NFL.

Chase Young A chegada iminente marca um momento crucial para a estratégia de offseason do Saints.

Enquanto o Escolha nº 2 geral no Draft da NFL para 2020 e ex Estreante Defensivo do AnoYoung traz muito talento e experiência para a equipe.

Sua adição está pronta para injetar vigor em um Santos defesa que lutou para aplicar pressão consistente sobre os zagueiros adversários durante o Temporada 2023.

Young pronto para uma reinicialização de carreira em Nova Orleans

A aquisição de Perseguir jovem representa um movimento estratégico dos Saints para resolver as deficiências em seu departamento de passagem rápida.

Com apenas 14 sacks atribuídos a pontas defensivas na temporada anterior, o Santos precisavam urgentemente de uma presença revolucionária na frente defensiva.

Jovens a capacidade comprovada de interromper ofensas e gerar saques oferece uma solução promissora para esse problema de longa data.

Para Perseguir jovemeste contrato de um ano apresenta uma excelente oportunidade para mostrar suas proezas e recuperar seu status como uma das principais forças defensivas da liga.

Após uma temporada marcada por lesões e transições entre equipes Jovem está pronto para reacender sua carreira sob a bandeira do Santos de Nova Orleans.

Com potencial para redefinir seu valor de mercado na agência gratuita no próximo ano, Jovens a determinação de se destacar em campo é palpável.

À medida que ambas as partes olham para a próxima temporada, os benefícios mútuos deste acordo são bastante claros.

O Santos ganhar um recurso defensivo formidável em Perseguir jovemcujo impacto na área transcende meras estatísticas.

Enquanto isso, Jovem aproveita a oportunidade para reacender sua trajetória profissional e solidificar sua posição como uma força dominante no NFL.