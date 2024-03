Salma Hayek mostra sessão de fotos provocantes de biquínis tiradas por sua filha Valentina durante as férias de primavera

Salma Hayek recentemente mostrou seu físico deslumbrante com algumas fotos tiradas por ninguém menos que sua filha, que é fã de fotografia. Hayek e sua filha Valentina saíram recentemente de férias e tiraram um tempo para fazer uma sessão de fotos na praia.

Aos 57 anos, Salma Hayek prova que a idade é apenas um número

Hayek é uma prova de que a idade é apenas um número quando você tem bons genes e um estilo de vida saudável, como muitos podem ver nas fotos que ela postou no Instagram no domingo, onde é mostrada com os pés na praia enquanto usa um biquíni perfeitamente ajustado.

Hayek era uma mãe orgulhosa quando deu crédito à filha que divide com François-Henri Pinault, Valentina. Ela legendou a foto “Sempre ajuda ter um fotógrafo na família.“

Como esperado, os fãs imediatamente inundaram a seção de comentários da postagem, escrevendo coisas como “Sempre ajuda ter esse corpo.” E “Uma paisagem deslumbrante com uma beleza deslumbrante, Linda, gentil e linda.”, acrescentou outro usuário.

“Valentina é uma fotógrafa incrível!!! Nossa, garota. Aliás, a combinação perfeita é você com mar”, disse um terceiro.

Hayek também surpreendeu aqueles que a viram Semana da Moda de Paris volta em fevereiro quando foi um dos convidados de destaque do outono-inverno 2024 desfile do prestigiado estilista Alexander McQueen, onde deslumbrou com um decote ousado que realçou sua figura, com um look sofisticado composto por uma elegante jaqueta preta, toda da marca de designer renomado.

Além disso, Salma Hayek proporcionou um vislumbre exclusivo do desfile, permitindo que seus seguidores mergulhassem no atmosfera do evento.

O penteado impecável da atriz foi obra do renomado estilista John Nollet, conhecido por seu talento e experiência na indústria da moda em Paris.