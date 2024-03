Scottie Scheffler quebra recordes de ganhos no PGA Tour: faz isso em 113 torneios, Tiger Woods leva 177

TO Masters, realizado em Augusta, está chegando (11 a 14 de abril) e após sua apresentação no TPC Sawgrass, Scottie Scheffler certamente será o principal favorito para usar a jaqueta verde e já quebrou um novo recorde em 2024 ao se tornar o jogador de golfe mais rápido de todos os tempos a ganhar US$ 50 milhões de dólares.

O elogio também é merecido para o número 1 do mundo, que se tornou o primeiro jogador da história a vencer o The Players duas vezes consecutivas, ao encontrar boa forma bem a tempo para o início da temporada dos majors.

A volta do jogador de New Jersey na última rodada do TPC lembrou Tiger Woods‘ retorno no A&T Pebble Beach em 2000, quando Woods começou o dia (na segunda-feira) cinco atrás dos líderes – ele ficou até sete atrás durante o dia – e acabou vencendo o torneio.

Scheffler também o fez com fortes dores no pescoço que o levaram a pedir uma cadeira assim que soube que havia vencido o torneio, quando se preparava para um possível desempate. Não chegou ao épico de Bosques‘ perna quebrada no Aberto dos Estados Unidos de 2008, mas também teve respeito em termos de perseverança e resistência.

No setor econômico, o ‘bicampeão’ também se destaca. Para começar, podemos contar que ele embolsou US$ 8,5 milhões em prêmios em dinheiro nas últimas duas semanas. O líder do ranking mundial é o jogador que ganhou US$ 50 milhões de dólares mais rápido no PGA Tour.

Foram necessários 113 torneios para Scheffler, em comparação com 177 para Woods e 144 para Jon Rahm. Ele é, de fato, o 15º jogador de golfe a ultrapassar a barreira dos US$ 50 milhões e, com um saldo acumulado de US$ 53,5 milhões de dólares, não tem outro igual.

Em qualquer caso, há que ter sempre em conta a forma como o valor dos prémios tem vindo a crescer, especialmente nos últimos três anos. O recorde de ganhos totais ainda é detido por Woods, com US$ 120,9 milhões de dólares.

A boa forma de Scheffler antes do Masters

Depois de vencer o Arnold Palmer e recuperar de desvantagem no The Players Scheffler agora tem um halo de invencibilidade pairando sobre ele. Ele já fez 170 buracos sem uma tacada de três e isso pode parecer uma estatística menor, mas fala do momento de concentração que Scheffler está vivenciando.

Desde 2022, o jovem de 27 anos acumulou nove vitórias (contando o Hero World Challenge) e 22 resultados nos três primeiros. Além dos dados estatísticos, esta semana os torcedores sonham em jogar as malas nos ombros e imitar o jogador de golfe do momento.