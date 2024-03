Sean ‘Diddy’ Combs foi visto sem camisa do lado de fora de sua casa em Miami após batidas federais

Sean “Diddy” Pentes foi flagrado fumando enquanto caminhava sem camisa em frente à sua residência em Miami, que agentes federais invadiram em uma investigação de tráfico sexual.

Combs, 54, parecia relaxado enquanto andava de um lado para outro no pátio no sábado, vestindo apenas um short branco. As invasões de segunda-feira às suas casas em Miami e Los Angeles por Investigações de Segurança Interna os agentes claramente o deixaram despreocupado.

Sean Diddy Combs se gaba de ter passado 48 horas com o jovem Justin Bieber

Uma declaração de seu advogado Aaron Dyerno entanto, afirmou que as autoridades federais usaram força excessiva ao algemar e interrogar seus dois filhos.

“Ontem, houve um uso excessivo da força militar quando mandados de busca foram executados nas residências do Sr. Combs”, dizia o comunicado. “Não há desculpa para a demonstração excessiva de força e hostilidade demonstrada pelas autoridades ou para a forma como os seus filhos e funcionários foram tratados.”

Diddy nega todas as reivindicações

Combs e seus advogados negaram todas as acusações e afirmam que a “emboscada sem precedentes” levou a uma “corrida prematura ao julgamento do Sr. Combs e nada mais é do que uma caça às bruxas baseada em acusações infundadas feitas em processos civis”.

“Não houve nenhuma constatação de responsabilidade criminal ou civil em nenhuma dessas alegações”, disse Dyer. “O Sr. Combs é inocente e continuará a lutar todos os dias para limpar seu nome.”

Combs renunciou ao cargo de presidente do Revolta TV – canal de conteúdo focado em questões musicais e de justiça social para negros americanos – em novembro passado.