Sean O’Malley anuncia Merab Dvalishvili como sua próxima defesa de título: ‘Seu desejo foi realizado’

Sean O’Malley está pronto para enfrentar o desafiante nº 1 da divisão peso galo.

Com Merab Dvalishvili em uma sequência de 10 vitórias consecutivas, não deve ser surpresa para ninguém que um confronto entre ele e o atual campeão do UFC O’Malley esteja nos planos. O’Malley recentemente vingou a única derrota de sua carreira com uma vitória desequilibrada sobre Marlon “Chito” Vera no UFC 299, deixando o caminho livre para ele e Dvalishvili finalmente dividirem o octógono.

Embora O’Malley tenha flertado com a possibilidade de lutar contra o campeão peso-pena Ilia Topuria ou até mesmo se aventurar no boxe, ele afirmou claramente no TimboSugarShow podcast que Dvalishili será o adversário em sua segunda defesa de título.

“Merab é o próximo”, disse O’Malley. “Merab é o próximo. O seu desejo está garantido.”

O’Malley tem sido um dos favoritos dos fãs e um lutador bem promovido desde que assinou contrato com o UFC na temporada inaugural do Dana BrancoSérie de Concorrentes. Seu estilo dinâmico e marcante impressionou o comentarista convidado da Contender Series, Snoop Dogg, e o endosso do lendário rapper ajudou a guiar O’Malley ao estrelato.

Atualmente um dos lutadores mais populares da promoção, O’Malley parece ter alguma vantagem na hora de escolher lutas, mas insiste que evitar um confronto com Dvalishvilli nunca foi seu plano.

“Muitas pessoas disseram que estou me esquivando dele, mas realmente não estou me esquivando daquele carinha”, continuou O’Malley. “Eu gosto da luta para mim. Existem várias maneiras de vencer. Estou animado com a luta agora, finalmente. Eu nunca estava me esquivando dele, apenas nunca fiquei animado para lutar com ele. Ele é assim, não sei… Agora, é a hora certa?

“Assim como a revanche do ‘Chito’, chegará o momento em que será o momento certo para lutar contra certas pessoas. Merab é o próximo e tome cuidado com o que você deseja, amigo.”

Uma razão pela qual O’Malley pode estar hesitante em lutar contra Dvalishvili é que o lutador georgiano é conhecido por seu ritmo e luta implacáveis, o que pode torná-lo o contraponto perfeito para o chamativo O’Malley.

Em preparação para a luta agarrada de Dvalishvili, O’Malley brincou que pode ter que fazer uma mudança importante no campo de treinamento

“Eu nem vou para o shadowbox, vou para o ‘shadowwrestle’”, disse O’Malley.