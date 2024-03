Sean O’Malley: ‘Foi realmente uma sensação nojenta’ quando uma joelhada atingiu Chito Vera no rosto

Sean O’Malley queria finalizar no UFC 299, mas não pode ficar tão decepcionado depois de fazer uma clínica de cinco rounds, acertando Chito Vera com tudo e com a pia da cozinha.

O’Malley ficou surpreso com a capacidade de Vera de absorver o castigo, que incluiu uma das joelhadas mais violentas da história do UFC. Faltando pouco mais de um minuto para o final do segundo round, ele deu uma joelhada no mesmo momento em que Vera abaixou a cabeça, e o impacto soou como Aaron Judge lançando uma bola de beisebol para fora do Yankee Stadium.

Os replays mostraram que o joelho de O’Malley acertou em cheio, mas de alguma forma Vera acertou o chute e continuou avançando. Naquele momento, O’Malley admite que a reverberação de seu joelho ricocheteando no rosto de Vera o deixou um pouco enjoado.

“Eu adoraria saber se quebrei algo no rosto dele com aquele joelho”, disse O’Malley em A hora do MMA. “Foi o estalo mais alto que já ouvi atingindo alguém. Na verdade, foi uma sensação nojenta. Foi nojento. Eu adoraria ver uma foto do rosto dele hoje.”

Vera postou um comunicado nas redes sociais, mas não exibiu nenhuma foto mostrando o rescaldo da luta com O’Malley no último sábado à noite. Antes de sair da jaula, Vera conversou com o comentarista do UFC Joe Rogan, e seu rosto já estava inchado com vários cortes e hematomas causados ​​​​pela surra que O’Malley desferiu.

Por mais que tenha doído ouvir o som daquela joelhada esmagando a cabeça de Vera, O’Malley sabe que tudo faz parte do trabalho, e é para isso que eles se inscrevem quando competem no UFC.

“Antes, eu estava muito animado para colocar minhas mãos nele e dar uma surra nele”, disse O’Malley. “É uma coisa estranha. Então você ouve alguém como Dustin Poirier falando sobre como ele estava se sentindo mal, [how] ele estava deprimido depois daquela luta com Justin Gaethje. Tenho certeza que Chito está lidando com alguma merda agora; Duvido que ele discorde. Tenho certeza que ele não está se divertindo muito.

“Então, há uma parte de mim que se sente mal por ele, e obviamente fui eu que causei isso, mas é o jogo da luta.”

Apesar da narrativa que cercou a luta – O’Malley buscando vingança pela única derrota de seu cartel – o atual campeão peso galo do UFC disse que isso nunca o motivou a ir para a revanche.

“Ninguém no mundo vê isso como uma vitória [for ‘Chito’]”, disse O’Malley. “Eles derrubaram oficialmente, a Comissão Atlética do Estado ‘Suga’, derrubou legalmente. Se alguém vê isso como uma vitória, está delirando.

“Nunca perdi e senti que perdi onde era deprimente. Aquela primeira luta que lutei com o Chito, e aconteceu do jeito que aconteceu, foi um acaso na minha cabeça. Eu sabia que era melhor que ele. Eu sabia que estava. Eu simplesmente sabia que algum dia eu provaria isso. Então eu nunca deixei essa briga me incomodar. Obviamente eu tive que ir lá e provar isso. 50-44 em um ponto de um dos juízes.”

O’Malley definitivamente reforçou sua crença com uma vitória desigual sobre Vera. Mas mesmo com essa única mancha em seu currículo agora efetivamente apagada, ele ainda sente que há mais trabalho a fazer para obter o respeito de seus colegas.

Ele já enfrentou críticas depois de conquistar o título por nocaute no segundo round, depois que o ex-campeão Aljamain Sterling deu uma reviravolta incrivelmente rápida para enfrentá-lo em agosto passado.

Agora, O’Malley espera ouvir tudo sobre como Vera não merecia a disputa pelo título em primeiro lugar. e ele precisa vencer um adversário mais legítimo para se solidificar como campeão. De uma forma estranha, ele poderia realmente concordar com essa avaliação.

“Acho que todos concordamos que Chito ganhou a chance pelo título”, disse O’Malley. “Eu pedi isso. Acredito que merecia poder pedir isso depois de atuar e fazer o que fiz contra o Aljo. Então eu pedi a luta do Chito, consegui a luta do Chito, mas ele ganhou isso.

“Acho que ainda tenho que ir lá e provar aos que odeiam e aos que duvidam que posso vencer alguém como Merab [Dvalishvili] ou Ilia [Topuria] ou Cory [Sandhagen]ou quem for o próximo.