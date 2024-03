Sean Strickland compartilha a luta pela saúde mental: ‘Tenho tudo o que sempre quis e ainda não estou mentalmente bem’

Sean Strickland está falando sobre suas dificuldades de saúde mental.

O ex-campeão dos médios do UFC compartilhou suas lutas recentes em um post no Instagram na noite de segunda-feira, revelando que ele estava “em uma espiral de merda” e “mal mentalmente” apesar de ter tudo o que sempre quis. Strickland disse que essas questões surgem “várias vezes por mês, todos os meses” e reiterou que se sente “um perigo para as pessoas” e está preso a uma mentalidade de que deseja “queimar tudo no mundo”.

A mensagem completa de Strickland pode ser vista abaixo.

“Cara, a semana toda eu estive ferrado, cara. Estive no Twitter dizendo coisas malucas, apenas uma espiral de merda. Acordei e disse à minha garota: ‘Querida, me sinto um perigo para as pessoas. Não sinto que deveria estar no mundo. E eu acho que, você sabe, eu tenho tudo – sou rico, sou famoso. Tipo, eu tenho tudo que sempre quis e ainda estou mentalmente mal. E eu fico com essas mentalidades, tipo, eu quero queimar tudo no mundo. Tipo, eu não quero ter nada, então posso simplesmente perder o controle e descontar tudo nas pessoas. E eu acho que vocês, de um jeito estranho, são como minha família.

“Eu compartilhei algumas merdas com vocês e vocês compartilharam algumas merdas comigo, tipo, eu me sinto mais conectado com meus fãs do que acho que a maioria das pessoas se sente, só porque passamos por um muito juntos. E cara, eu tenho tudo que quero, cara, e ainda luto com a saúde mental. E minha memória é tão curta que, depois de passar esta semana, depois de superá-la, penso comigo mesmo: ‘Cara, foi um momento muito difícil na minha vida’. Mas então, quando penso realmente sobre isso, isso acontece várias vezes por mês, todos os meses.

“E, novamente, eu nem sei por que estou contando isso a vocês. Estou meio que passando por algumas merdas. Estou bem, vou ficar bem. Vou treinar agora mesmo e tentar machucar todos os meus amigos e todos os demônios irão embora. Eu só quero que vocês saibam que eu tenho tudo que eu poderia querer no mundo e ainda luto, então seja lá o que vocês estejam passando, cara, espero que todos vocês se sintam melhor. Vá para a academia, treine. F ****** desejo a você tudo de melhor.”