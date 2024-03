Sean Strickland, do UFC, trolla Ryan Garcia, apesar de compartilhar problemas mentais semelhantes

ÓSegunda-feira, através de um vídeo no X (Twitter), Ryan Garcia alegou que perdeu o telefone e o acesso ao Instagram, mas confirmou aos preocupados que está tudo bem com ele. UFC estrela Sean Stricklandque recentemente chorou em um podcast, não demonstrou simpatia pelo boxeador.

Strickland, 33 anos, respondeu ao vídeo de Garcia dizendo que odeia pessoas ricas que choram por problemas de saúde mental enquanto há crianças em minas de sal. A carne não terminou aí.

Jake Paul faz Ryan Garcia desligar durante uma chamada acalorada do FaceTime

“Deus, eu odeio pessoas famosas. Cara, você é RICO pra caralho”, escreveu Strickland. “Eles são crianças em minas de sal, crianças morrendo de câncer implorando por mais um dia nesta terra e você está tendo um colapso mental nas redes sociais.

Garcia respondeu e eles entraram em uma guerra de palavras antes de Strickland lhe dizer que estava em Las Vegas e para “ir em frente”.

Strickland então compartilhou um vídeo zombando do clipe recente de Garcia, dizendo que ele matou seus sparrings, mas que os demônios haviam desaparecido agora.

Sean Strickland chora por sua infância

Garcia, 25 anos, claramente não está bem, apesar de seu vídeo, então o fato de Strickland capitalizar a angústia humana vai contra o que ele havia feito meses antes em um podcast.

Strickland começou a chorar ao relembrar sua infância. Theo vonapresentador do podcast, não sabia o que fazer com o lutador choroso.

Até Dillon Daniso maior idiota de todos os esportes de combate, deixou de lado sua briga com Garcia em nome da saúde mental.

Strickland perdeu o cinturão do campeonato recentemente, então talvez esta seja apenas a maneira da estrela do UFC se manter no centro das atenções.