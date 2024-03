Seleção feminina de basquete de Utah alvo de insultos raciais no hotel do torneio da NCAA

Tele Universidade de Utah a seleção feminina de basquete enfrentou provação angustiante em sua primeira noite no local anfitrião do Torneio da NCAA. Em vez da excitação esperada, eles se depararam com crimes de ódio raciallançando uma sombra sobre o que deveria ter sido um evento comemorativo.

O que aconteceu no hotel dos Utes?

Treinador Lynne Robertsprofundamente perturbado com os acontecimentos, descreveu os incidentes como “crimes de ódio racial contra o nosso programa” seguindo o Utes’ partida contra Gonzaga.

“Tivemos vários casos de algum tipo de crime de ódio racial contra o nosso programa”,Roberto disse depois Segundas derrota.

“Incrivelmente perturbador para todos nós. Você sabe, você acha que em nosso mundo no atletismo e nos ambientes universitários é chocante porque há tanta diversidade em um campus universitário e então você simplesmente não está exposto a isso com muita frequência.”

A equipe, ao lado Estado de Dakota do Sul e Universidade da Califórnia em Irvineencontraram-se em Coeur d’Alene, Idaho (onde ocorreram os incidentes), devido à falta de espaço hoteleiro disponível em Spokane, Washingtononde aconteciam os jogos.

A gravidade da situação motivou uma acção rápida por parte das autoridades e da comunidade local.

prefeito Jim Hammond manifestou sincero pesar pelos maus tratos aos atletas, enfatizando o compromisso da cidade em garantir sua segurança.

Com o apoio da NCAA e Gonzagaa equipe mudou rapidamente de hotel para escapar do ambiente hostil.

Vice-diretor de atletismo de Utah: Todos ficaram em choque

Detalhes surgiram de um relatório de incidente feito pelo Departamento de Polícia de Coeur d’Alenerevelando que os membros da equipe foram submetidos a insultos raciais e ameaças de indivíduos em picapes exibindo bandeiras confederadas.

Charmelle Verdevice-diretor de atletismo de Utah, contou a experiência traumática, ressaltando o choque e a descrença compartilhados por todos os presentes.

“Todos nós ficamos em choque e nos entreolhamos tipo, acabamos de ouvir isso? … Todo mundo ficou em choque – nossas líderes de torcida, nossos alunos que estavam naquela área e ouviram claramente ficaram congelados.”Verde disse KSL.com.

“Continuamos andando, apenas balançando a cabeça, como se eu não pudesse acreditar nisso.”

A equipe, determinada a perseverar apesar da provação, enfrentou ainda mais intimidação ao sair de um restaurante naquela noite.

No entanto, a sua determinação permaneceu inquebrável, com os membros apoiando-se mutuamente para garantir a sua segurança colectiva.

Treinador Roberts lamentou a situação, enfatizando o momento infeliz durante o que deveria ter sido uma ocasião importante.

“Ter um olho roxo nesta experiência é lamentável”, ela comentou, ecoando os sentimentos de muitos que ficaram chocados com o incidente.