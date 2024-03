Sem apostas barradas: Manon Fiorot conseguirá parar Erin Blanchfield no UFC Atlantic City? Além disso, uma vez para Chris Weidman

O UFC está indo para Atlantic City, querido!

Depois de semanas consecutivas no APEX mais famoso do mundo, a principal promoção de MMA do mundo pega a estrada neste sábado para o UFC Atlantic City, encabeçado por uma suposta luta eliminatória do título peso mosca feminino entre Erin Blanchfield e Manon Fiorot. Então, como sempre, os meninos do No Bets Barred estão aqui com um resumo completo das lutas deste fim de semana.

Conner Burks e Jed Meshew abrem o show com uma breve recapitulação de suas semanas de vitórias no UFC Vegas 89 antes de mergulhar no card de 14 lutas no sábado. Erin Blanchfield continuará jogando contra Manon Fiorot? Vicente Luque ainda tem tanque suficiente para passar por Joaquin Buckley? Chris Weidman conseguirá evitar Father Time por um último e grande momento? Tudo isso e muito mais são discutidos no episódio desta semana.

Sintonize o episódio 83 de No Bets Barred.

Novos episódios do Sem apostas barradas Os podcasts são lançados todas as quartas-feiras e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O último episódio pode ser ouvido abaixo.