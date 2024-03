Será que Kate Middleton poderia desistir dos deveres reais, assim como Harry e Meghan?

Kate Middleton foi notícia por todos os motivos errados na semana passada. Atualmente em recuperação de uma cirurgia abdominal, o Princesa de Gales lançou um Dia das Mães foto com os filhos que foi recebeu fortes críticas.

A foto teria passado por duas rodadas de edição no Photoshop. Embora ainda esteja no Instagram, a postagem vem com o aviso de que se trata de um “foto alterada“. A reação pública parece estar afetando Kate.

O comportamento obscuro do Príncipe William que gerou uma conspiração sobre o desaparecimento de Kate Middleton

Kate Middleton vai abandonar os deveres reais?

De acordo com uma fonte do National Enquirer, Middleton é aproveitando o intervalo atual. E ela poderia estar atrasando seu retorno para o futuro imediato e de longo prazoe.

A luta desesperada de Kate com as constantes pressões da vida no aquário real claramente teve um impacto terrível em sua saúde física e mental. Ela passou semanas longe dos olhos do público após as operações – e isso só fortaleceu sua decisão de desistir.

O Família real já tem poucos membros trabalhadores de alto escalão devido a Rei Carlos‘tratamento do câncer, bem como Harry e Meghan não está mais na foto.

A decisão de Kate seria uma bomba, principalmente para seu marido Príncipe Williamque está supostamente indignada com sua decisão quase confirmada.

William está fora de si com a decisão dela. Ele está surpreso que sua esposa possa considerar tal mudança. Ele garantiu que ela soubesse no que estava se metendo quando se casou com ele e ela fez um trabalho brilhante. Ele está preocupado que ela tenha se tornado emocionalmente instável, mas ela insiste que finalmente está vendo com clareza!

É uma situação crucial a ser monitorada nas próximas semanas. A Família Real certamente está em mudança no momento.