Shakira e Cardi B compartilham uma prévia divertida do próximo videoclipe “Puntera”

Shakira e Cardi B estão prontos para lançar um videoclipe para sua colaboração, “Biqueira,” e os fãs já estão entusiasmados. A superestrela colombiana deu uma prévia do próximo vídeo em seu site oficial Whatsapp canal, dando aos fãs uma ideia do que está por vir.

Nas imagens dos bastidores, Shakira e Cardi B são vistos canalizando deusas poderosas, sentadas em um trono que lembra Grécia antiga. Cercada por um grupo de mulheres, a dupla exala força e feminilidade, preparando o cenário para um espetáculo visual épico.

A colaboração entre os cantores tem sido muito aguardada, com os fãs aguardando ansiosamente o lançamento de “Biqueira.” Há muitas especulações sobre o conteúdo lírico da música, com rumores sugerindo que ela pode conter referências destinadas a Shakira ex-marido, Gerard Piqué.

Espera-se que a música quebre as paradas

Cardi Bque expressou abertamente sua admiração por Shakira, não conseguiu conter seu entusiasmo com a colaboração. Em uma transmissão ao vivo sobre ela Instagram conta, a rapper expressou sua honra e nervosismo por trabalhar com a superestrela colombiana.

“Estou realmente muito honrado em poder colaborar com Shakira. Estou tão nervoso que nem consigo respirar”, disse o rapper durante a sessão de perguntas e respostas.

Embora o videoclipe prometa ser uma extravagância visual, espera-se que a música em si seja um sucesso. Shakira próximo álbum, “Mulheres não choram mais” (‘Women Don’t Cry Anymore’), está previsto para ser lançado em 22 de março. O álbum detalha sua jornada de separação e seu caminho para a recuperação de um coração partido após a separação de Gerard Piqué.

Shakira ainda tem muito a dizer sobre Piqu

Quase dois anos depois que ela se divorciou Piquéa cantora colombiana falou para esclarecer o assunto no âmbito do lançamento de ‘Mulheres não choram mais’. Em entrevista à mídia britânica, Os temposa cantora nascida em Barranquilla explicou o que aconteceu entre ela e o ex Barcelona e Espanha jogador da seleção nacional:

“Eu coloquei minha carreira em espera por Gerard Piqué. Houve muitos sacrifícios por amor. Por muito tempo parei tudo para ficar ao lado dele para que ele pudesse jogar futebol… Por muito tempo coloquei minha carreira em andamento pausa estar ao seu lado”, ela disse.

Enquanto os fãs aguardam ansiosamente o lançamento de “Biqueira” e o videoclipe que o acompanha, fica claro que Shakira e Cardi B estão prontos para entregar uma colaboração que será lembrada nos próximos anos.