Shannon Sharpe e Kendrick Perkins discutem como colegiais sobre quem é o maior fã de LeBron James

Lebron James é um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos. Ser tão bom no jogo exige ter milhões de fãs seguindo cada passo seu.

Embora o ideal seja que os membros da mídia nacional sejam neutros quando se trata de fãs de esportes, é difícil esconder seus verdadeiros sentimentos quando se trata de um jogador como James.

LeBron James calou Stephen A Smith ao confrontá-lo antes de marcar 40.000

Shannon Sharpe e Kendrick Perkins estão apaixonados por LeBron

Uma coisa é admirar sua grandeza. Outra coisa seria discutir com outro membro da mídia sobre quem o ama mais. Deixa Shannon Sharpe e Kendrick Perkins.

Os fãs nas redes sociais não conseguiam acreditar no comportamento de Sharpe e Perkins. Muitos foram atordoado com o “passeio de pau” de James de ambos os analistas.

Enquanto Stephen A. Smith assistido com uma expressão de descrença, Perkins lança a bomba da longevidade em Sharpe, alegando que ele está sou fã de James desde que ele estava no colégio em 2001. Ele também faz referência a dividir a quadra com LeBron no Jogo All-Americano do McDonald’s em 2003.

Enquanto isso, Sharpe tem sido um dos defensores mais ferrenhos de James na mídia há algum tempo. Esse apoio cresceu especialmente a partir de sua época Indiscutível com Skip Baylessque há muito tempo é um forte crítico da estrela do Lakers.