Shaq abandona Angel Reese na noite do último ano da LSU enquanto a multidão implora pela estrela por mais um ano

Basquete LSU estrela Anjo Reese encerrou sua quarta temporada regular com os Tigers na tarde de domingo, deixando os fãs se perguntando se isso marcou seu último jogo em Baton Rouge. Com mais um ano de elegibilidade à sua disposição, Reese tem uma decisão crucial a tomar em relação ao seu futuro na quadra.

Durante as festividades da Noite dos Idosos, os fiéis da LSU expressaram seus desejos em alto e bom som, expressando sua esperança de Reese para retornar para uma terceira e última temporada. Entrando na quadra ao lado de ninguém menos que a lenda do basquete Shaquille O’Neal, ReeseO vínculo de 2 com o membro do Hall da Fama de 2,10 metros estava em plena exibição. O que começou como uma conexão durante uma visita de recrutamento para O’Neilfilha, Me’Arah O’Nealfloresceu em um relacionamento profundo, com Reese considerando Shaq uma figura paterna em sua vida.

Shaquille O’Neal aperto de mão estranho com Kim Mulkey no Angel Reese Senior Day

O momento emocionante foi acentuado pela presença de ReeseA mãe de Michael, também chamada Angel, enquanto eles vestiam camisas combinando, declarando “Bayou Barbie é minha veterana favorita”. Esta demonstração de apoio ressaltou a importância da ocasião, sugerindo a incerteza em torno dos planos futuros de Reese.

Angel Reese pode estar indo para a WNBA

Apesar das projeções colocarem Reese entre os 10 primeiros no próximo WNBA Rascunho, a decisão de se tornar profissional permanece ambígua. Embora o fascínio de uma carreira lucrativa na WNBA acene, os laços profundos de Reese com a Louisiana e o potencial para crescimento contínuo sob as regras de Nome, Imagem e Semelhança (NIL) da NCAA oferecem razões convincentes para ficar.

Independentemente da decisão dela, Reesea jornada já deixou uma marca indelével em LSU basquetebol. Desde vencer um campeonato nacional até compartilhar momentos comoventes com Shaq e sua família LSU, o legado de Reese é de resiliência, talento e conexões profundas dentro e fora da quadra. Enquanto o mundo do basquete aguarda ansiosamente seu próximo passo, uma coisa permanece certa: Anjo Reese o impacto transcende o jogo em si, deixando uma impressão duradoura onde quer que seu caminho o leve.