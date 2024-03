Shaquille O’Neal cercado por policiais de Nashville durante show de DJ

Um grupo de membros uniformizados do Departamento de Polícia de Nashville se reuniu em torno da lenda da NBA e posou para uma foto com Shaq depois que ele bateu alguns recordes no Skydeck próximo.

A boa vontade de Shaq com a polícia vai além do Tennessee. Você deve se lembrar de 2021… o ex-astro do LA Lakers era nomeou o Diretor de Relações Comunitárias para o Gabinete do Xerife do Condado de Henry, na Geórgia. O papel de Shaq era preencher a lacuna entre a comunidade e as autoridades policiais na área.