Shaquille O’Neal critica Ben Simmons mais uma vez

Ben SimmonsA queda na produção é uma das histórias mais fascinantes da NBA, e que sem dúvida será recontada depois que ele se aposentar, especialmente se ele de alguma forma acabar em um time vencedor do campeonato.

Tendo queimado suas pontes na Filadélfia, Simões mudou-se para o Brooklyn com os Nets, mas sua experiência lá não foi muito melhor.

Problemas com lesões começaram a limitar sua disponibilidade e foi anunciado na noite de quinta-feira que ele não jogaria novamente nesta temporada.

A razão para uma ausência tão longa é uma cirurgia a um problema persistente nas costas, embora muitos suspeitem dos problemas de saúde de Simmons, com algumas lendas da NBA até a questionar a sua bravura e compromisso com o desporto.

Shaquille O’Neal nunca é do tipo que mede palavras, e embora Simmons já tenha sido considerado o herdeiro aparente de Lebron James na NBA, Shaq perdeu a paciência com o Redes jogadoras.

O que Shaq disse sobre Simmons?

Como parte de O’NealEm seu próprio podcast, perguntaram a ele quais jogadores da NBA ele se sentiria confortável em pagar para assistir, simplesmente porque eram artistas na quadra.

No entanto, sua resposta não foi necessariamente honesta, pois ele aproveitou a oportunidade para lançar alguma sombra séria sobre Simões.

“Ben Simmonsporque eu gostaria de aprender como você pode ganhar 80 milhões de dólares e jogar 55 partidas, me ensine.” Shaq disse no The Big Podcast com Shaq.

“Ensine-me como você pode jogar 55 partidas em três temporadas e ganhar 30 milhões de dólares, 40 milhões de dólares e depois ganhar outros 40 milhões de dólares apenas por dizer que está com dores nas costas.

“Pegue um pouco de Icy Hot. Homem.”

A questão anterior acima mencionada foi deixada de lado Simões durante grande parte do ano, com o australiano só podendo disputar 15 partidas.

Sua maior sequência de jogos perdidos neste ano foi de 38, com um pequeno procedimento inicial na parte inferior das costas que não fez o suficiente para resolver o problema.

Se você quiser olhar para o lado positivo, Simões ainda tem apenas 27 anos e tempo para mudar as coisas, mas sua reputação sofreu um grande golpe ao longo dos anos e os verdadeiros candidatos simplesmente não têm vontade de trazê-lo.

Além disso, esta próxima cirurgia será a segunda nas costas em três anos, o que sugere um problema fundamental com seu físico em relação aos rigores do basquete profissional.

SimõesO acordo atual vale cerca de 40 milhões de dólares com os Nets e ainda falta um ano para o final da temporada atual.